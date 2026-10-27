Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükseldi, Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 643,68 puana çıkarken İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,75 düşüşle 10.686,54 puana geriledi; yatırımcılar Fed ve ECB'nin faiz kararlarıyla şirket bilançolarını izledi.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,47 artışla 643,68 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 25.590,77, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 yükselerek 7.887,14 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 49.627,95 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,75 düşüşle 10.686,54 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,28 düşüşle 1,114 oldu.

Avrupa piyasalarında yatırımcılar, şirketlerin üçüncü çeyrek bilançolarını ve ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçları takip etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu hafta açıklayacağı faiz kararları da yatırımcıların odağında yer aldı.

Alman otomotiv grubu Mercedes-Benz, Çin pazarındaki sert talep düşüşü, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yüksek maliyetler ve dördüncü çeyreğe sarkan ek yükler nedeniyle bu yılki kar beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Fransa'da tüketici güveni, son dönemde tırmanışa geçen protestolar, artan işsizlik ve fiyat artışlarının etkisiyle ekimde 13 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Kaynak: AA
Bu haber 86 sitede yayınlandı.
Bakan Kurum’dan Antalya’daki hortum sonrası korkutan uyarı! 'Uçurumun kenarına ilerliyoruz'

Bakan Kurum’dan 4 kişinin öldüğü hortum sonrası korkutan uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarih verdi! Fon soruşturmasında ödemeler başlıyor

Fon soruşturmasında kritik tarih belli oldu! Ödemeler başlıyor
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...

Brown'dan olay sözler: Galatasaraylılar böyle kadın gibi...
Yüzde 90 görme engelli memur Şehmuz Çevik dünya şampiyonu oldu! 5 altın madalya kazandı

Görme engeli başarılarına engel olamadı! Tam 5 altın
Ankara'da 14 yaşındaki Arda'yı 6 kurşunla öldüren çocuk hakkında kan davası iddiası

Parkta 14 yaşındaki Arda'yı vurdu! Arkasında kan davası iddiası
YENİ Parti, CHP kurultayının iptalini Yargıtay'ı beklemeden AİHM'e taşıyacak

YENİ Parti'den 'mutlak butlan' hamlesi! AİHM'e gidiyor
Netanyahu'ya yakın kanalda seçim günü Tel Aviv'e nükleer saldırı senaryosu

Netanyahu'ya yakın kanalda seçim günü ekrana bu görüntü verildi
Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Nifak tohumu ekilmesine fırsat verilmemeli

Bahçeli'den Ankara Zirvesi öncesi dikkat çeken Azerbaycan mesajı