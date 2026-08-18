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Avrupa borsaları Orta Doğu riskleriyle düşüşte

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Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artış, İngiltere hariç Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi. Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 değer kaybetti. Almanya'da ekonomik güven endeksi ağustosta beklentilerin üzerinde arttı.

Avrupa borsaları Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle İngiltere hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 değer kaybederek 652,22 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 azalışla 8.509,36 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,71 değer kaybederek 26.151,69 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 düşüşle 53.017,84 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 10.728,04 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,03 yükselişle 1,158 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki artış, piyasalara negatif yansımaya devam ediyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye güveni ağustosta artışını sürdürdü. Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'ne göre, temmuzda 26,3 puan olan endeks, ağustosta 7,9 puan artarak 34,2 puana yükseldi.

Avro Bölgesi'nde mevcut ekonomik duruma yönelik değerlendirme ise 16,2 puan iyileşmesine rağmen eksi 21,5 puanla negatif bölgede kaldı.

İngiltere'de ise işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 4,9 ile değişiklik göstermedi.

Kaynak: AA
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