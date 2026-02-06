Haberler

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, ABD piyasalarındaki toparlanmanın ardından haftayı yükselişle kapatırken, otomotiv devi Stellantis'in 26 milyar dolarlık işletme sıfırlama planı hisselerinde büyük düşüşe neden oldu. Diğer sektördeki gelişmeler de dikkat çekti.

Avrupa borsaları, yoğun bilanço döneminin sonuna yaklaşılırken ABD piyasalarındaki toparlanmanın ardından haftayı pozitif seyirle tamamladı.

Stoxx 600 endeksi sabah saatlerindeki kayıplarını telafi ederek, yüzde 0,89 artışla 617,12 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 artarak 10.369,75 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94 değer kazanarak 24.721,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükselerek 8.273,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artışla 45.877,2 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 1,181 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında, hafta genelindeki dalgalı seyir yerini risk iştahına bırakırken, otomotiv ve madencilik sektöründeki dev şirket gelişmeleri piyasaların ana gündem maddesi oldu.

Avrupa piyasalarında günün en dikkat çekici haberi otomotiv üreticisi Stellantis'ten geldi. Şirketin 26 milyar dolarlık geniş kapsamlı bir "işletme sıfırlama" planı açıklaması ve ABD pazarındaki elektrikli araç stratejisindeki değişim nedeniyle 22 milyar avro değer düşüklüğü kaydetmesi, hisselerini yaklaşık yüzde 25 geriletti. Bu düşüş diğer otomotiv üreticilerinin hisselerini de olumsuz etkiledi.

Dünyanın en büyük madencilik grubunu oluşturması beklenen Rio Tinto ve Glencore arasındaki yaklaşık 200 milyar dolarlık birleşme görüşmelerinin çöktüğü resmen onaylandı. Tarafların değerleme ve yönetim yapısı üzerinde anlaşamadığı bildirildi.

Verilerde ise Almanya'da aralık ayı ihracat verileri yüzde 4 artışla beklentileri aşarken sanayi üretimi sürpriz bir şekilde yüzde 1,9 geriledi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş bombayı transferin son gününde patlattı! İşte maliyeti