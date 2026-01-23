Haberler

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

Güncelleme:
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde Almanya hariç düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederek 608,34 puana indi. DAX endeksi ise yüzde 0,18 artış gösterdi. Avrupa piyasaları, jeopolitik risklere odaklanmaya devam ederken, Avro Bölgesi'nde PMI verileri de dikkat çekti.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,33 yükselişle 1,179 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Grönland'a dair endişelerin azalmasına karşı devam eden jeopolitik risklere odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta 51,5 olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aynı seviyeyi korudu. Aralık ayında 48,8 olan imalat sanayi PMI ocakta 49,4 seviyesine yükseldi. Hizmet sektörü PMI ise 52,4'ten 51,9'a inerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
