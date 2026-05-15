Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 yüzde 1,48 azaldı. Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa borsaları da değer kaybetti. İngiltere'de siyasi belirsizlik ve Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarına etkisi endişe yaratıyor.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,48 değer kaybederek 606,92 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,07 düşüşle 23.950,57, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,87 azalarak 49.116,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 değer kaybederek 10.195,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 değer kaybederek 7.952,55 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.52 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 1,162 seviyesinden işlem gördü.

İngiltere'de 7 Mayıs'taki seçimlerde İşçi Partisinin yaşadığı büyük kayıplar sonrası Başbakan Keir Starmer, istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Ülkedeki siyasi belirsizlikler nedeniyle İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerine çıktı.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatları, bölgede enflasyonist endişelere yol açmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
