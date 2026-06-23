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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

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Avrupa borsaları, Fed'in şahin para politikası beklentileri, İngiltere'de siyasi belirsizlik ve ABD-İran görüşmelerindeki gelişmelerle negatif seyrediyor. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1 düşüşle 633 puanda.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" para politikası duruşunu gelecek yıl da sürdüreceğine ilişkin beklentiler ve İngiltere'deki siyasi belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler sürüyor. Taraflar arasındaki diplomatik temaslarda ilerleme sağlanırken, Katar ile Pakistan, ABD ve İranlı yetkililerin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımlandığını duyurdu.

Savaşın enflasyon ve büyüme beklentilerini değiştirmesiyle ileriye dönük şahinleşen para politikalarına yönelik öngörülerin kuvvetlenmesi piyasalarda risk algısının yükselmesine neden oldu.

Avrupa borsaları, ABD-İran müzakerelerindeki gelişmelere ve İngiltere'deki siyasi belirsizliklere ilişkin haberlerle negatif bir seyir izledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 1 altında 633 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 10.360 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 24.846 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 52.335 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kayıpla 8.320 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 19.514 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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