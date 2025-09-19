Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,16 değer kaybederek 554,12 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 düşerek 23.639,41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 7.853,59 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 9.216,67 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01 artarak 42.312,28 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,38 düşüşle 1,174 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki telefon görüşmesine odaklandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19'uncu yaptırım paketi teklifini kamuoyu ile paylaştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya savaş tazminatı kredisi olarak verilmesinin, uluslararası hukuka uyum, finansal istikrar ve avro para biriminin bağımsızlığı gibi konularda endişeye neden olabileceğini açıkladı.