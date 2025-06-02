Avrupa Borsaları Düşüşle Açıldı, İngiltere Hariç

Avrupa Borsaları Düşüşle Açıldı, İngiltere Hariç
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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere dışında düşüşle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Fransa, Almanya ve İtalya borsa endeksleri gerilerken, İngiltere'de küçük bir artış yaşandı. ABD Başkanı Trump'ın tarifelerle ilgili açıklamaları piyasalarda olumsuz etki yarattı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 değer kaybıyla 547,92 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 azalarak 7.737,2 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 23.930,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 39.984,15 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02 artışla 8.774,26 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,68 artışla 1,142 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum tarifelerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağı açıklamasını olumsuz karşıladı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kanser ilacı geliştirmek için ABD'li Bristol Myers Squibb (BMS) ile 11,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Fransa merkezli ilaç firması Sanofi, nadir immünoloji hastalıklarındaki konumunu güçlendirmek için ABD merkezli Blueprint Medicines Corporation'ı 9,1 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Avro Bölgesi'nde nisanda 49 olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 49,4'e çıktı. Böylece, Avro Bölgesi mayıs ayı imalat sanayi PMI son 33 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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