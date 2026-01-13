Haberler

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

Güncelleme:
Avrupa borsalarında, Almanya DAX endeksi dışında tüm endeksler değer kaybetti. Yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler ve Fed'in durumu ile ilgili endişeleri takip ediyor.

Avrupa borsaları günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 değer kaybederek 610.06 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 10,137.35 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 değer kaybıyla 45,525.1 puandan ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,14 düşüşle 8,347.2 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 25,411.44 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,206 düşüşle 1.164 oldu.

Küresel piyasalara paralel bir seyir görülen Avrupa piyasalarında yatırımcıların odağında İran başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bağımsızlığına yönelik endişeler yer alıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmasından sonra başlayan süreci yatırımcılar yakından takip ederken, dünyanın önde gelen merkez bankalarının başkanları Powell'a yönelik "cezai soruşturmanın" ardından kendisini destekleyen ortak bildiri yayınladı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyon verisinin ardından Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Bankası, yayımladığı yeni raporunda, küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye yükseltti.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 1,6'dan yüzde 2,2'ye çıkarıldığı, gelecek yıla ilişkin tahminin ise yüzde 1,9 olarak korunduğu belirtilen raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a ve gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,2'ye yükseltildiği kaydedildi.

