Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ile İran'ın bugün Katar'ın başkenti Doha'da görüşeceğine yönelik haber akışı ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerle pozitif seyrediyor.

Hafta sonu artan jeopolitik gerginliklerin taraflardan gelen açıklamalarla hafiflemesi küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

İran ve ABD'nin saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurması, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yapay zeka alanına yapılan yatırımların şirket bilançolarını destekleyeceğine dair beklentilerle teknoloji şirketlerinde görülen yükseliş de küresel pay piyasalarını destekliyor.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan İngiltere'de 1. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artarak beklentileri karşılarken yıllık bazda yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 640 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 10.509 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 24.830 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 51.453 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.399 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 19.416 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Almanya'da açıklanacak enflasyon verisinin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bundan sonraki para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olabileceğini söyledi.