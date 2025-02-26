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Avrupa Birliği 2 Türk ürününü daha tescil edecek

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Antep fıstık ezmesi ve Isparta gülyağı, Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilmek üzere Resmî Gazete'de yayımlandı. Üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, her iki ürün de AB'de tescil edilerek koruma altına alınacak.

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'den iki ürünün tescilini daha yapması bekleniyor. Bu hamle, ürünlerin Avrupa pazarında daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacak. Konuya ilişkin bilgilendirme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada iki ürünün tescile edilerek koruma altına alınacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Avrupa Birliği'nde iki yeni ilan!

Antep Fıstık Ezmesi ve Isparta Gülyağı, AB'de tescil edilmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu iki kıymetli ürünümüz, üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'nde tescil edilerek koruma altına alınacak.

Şu anda 30 coğrafi işaretimiz AB'de tescilli. 8'i ilan aşamasında olmak üzere toplam 79 başvurumuz bulunuyor. @TURKPATENT olarak yerel değerlerimizi uluslararası alanda markalaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Avrupa Birliği 2 Türk ürününü daha tescil edecek

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Avrupa Birliği 2 Türk ürününü daha tescil edecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

guzel tabi ama birazda chip yapalim tescil etsinler, telefon yapalim tescil etsinler...bulgaristani romanyayi ulkecenek tescil ettiler. 2030 dan once ukraynayi tescil edecekler... Turkiye nin fistik ezmesi ile gul yagi avrupa da, ulke ortadoguda suriyede, suriye de bizde...

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