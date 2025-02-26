Avrupa Birliği 2 Türk ürününü daha tescil edecek

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'den iki ürünün tescilini daha yapması bekleniyor. Bu hamle, ürünlerin Avrupa pazarında daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacak. Konuya ilişkin bilgilendirme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada iki ürünün tescile edilerek koruma altına alınacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Avrupa Birliği'nde iki yeni ilan!

Antep Fıstık Ezmesi ve Isparta Gülyağı, AB'de tescil edilmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu iki kıymetli ürünümüz, üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği'nde tescil edilerek koruma altına alınacak.

Şu anda 30 coğrafi işaretimiz AB'de tescilli. 8'i ilan aşamasında olmak üzere toplam 79 başvurumuz bulunuyor. @TURKPATENT olarak yerel değerlerimizi uluslararası alanda markalaştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.