Haberler

Avro Bölgesi geçen yılın aralık ayında 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası, 2022 yılının Aralık ayında 12,6 milyar avro olarak belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği'nin ihracatı aralıkta %2,2 artışla 214,8 milyar avroya ulaşırken, ithalat %3 artışla 201,9 milyar avro oldu. Türkiye, AB ülkelerine en fazla ihracat yapan 5. ülke oldu.

Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası geçen yılın aralık ayında 12,6 milyar avro oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2025 uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 214,8 milyar avro, ithalatı ise yüzde 3 yükselerek 201,9 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 12,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 234 milyar avro, ithalat ise yüzde 4,2 yükselişle 221,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası aralıkta 12,6 milyar avro oldu.

Öte yandan, ticaret fazlası 2025'te Avro Bölgesi'nde 164,6 milyar avro, AB'de 133,5 milyar avro olarak belirlendi.

Aralık ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 37,1 milyar avro ile ABD, 26 milyar avro ile İngiltere, 18,4 milyar avro ile Çin, 17,7 milyar avro ile İsviçre ve 9,5 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,2 milyar avro ile Çin, 27,8 milyar avro ile ABD, 12,2 milyar avro ile İngiltere, 10,4 milyar avro ile İsviçre, 8,2 milyar avro ile Türkiye olarak tespit edildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Trump'ın "Konuşmam yasak" dediği gizli silah! Patlamadan felç ediyor
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda'ya yeni rol
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste