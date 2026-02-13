Avro Bölgesi geçen yılın aralık ayında 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası geçen yılın aralık ayında 12,6 milyar avro oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2025 uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 214,8 milyar avro, ithalatı ise yüzde 3 yükselerek 201,9 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 12,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 234 milyar avro, ithalat ise yüzde 4,2 yükselişle 221,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası aralıkta 12,6 milyar avro oldu.

Öte yandan, ticaret fazlası 2025'te Avro Bölgesi'nde 164,6 milyar avro, AB'de 133,5 milyar avro olarak belirlendi.

Aralık ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 37,1 milyar avro ile ABD, 26 milyar avro ile İngiltere, 18,4 milyar avro ile Çin, 17,7 milyar avro ile İsviçre ve 9,5 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,2 milyar avro ile Çin, 27,8 milyar avro ile ABD, 12,2 milyar avro ile İngiltere, 10,4 milyar avro ile İsviçre, 8,2 milyar avro ile Türkiye olarak tespit edildi.