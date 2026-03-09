Orta Doğu'da tırmanan gerilim Avro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini sarstı

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar, yatırımcıların Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin iyimserliğinin düşmesine neden oldu.

Piyasa araştırmaları merkezi Sentix, mart ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında 4,2 puan olan endeks, bu ay 7,3 puanlık düşüşle eki 3,1 puana geriledi. Endekse ilişkin beklenti, martta eksi 5 düşmesi yönündeydi.

Beklentiler ve mevcut durum endekslerinde toparlanma

Yatırımcıların gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi, 15,8 puandan 3,5 puana indi.

Mevcut ekonomik durumu yansıtan Mevcut Durum Endeksi ise eksi 6,8 puandan eksi 9,5 puana geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, "Bu gelişme (güven endeksindeki düşüş), doğrudan küresel enerji piyasalarını baskılayan İran savaşındaki tırmanışla ilgili. Enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Basra Körfezi'ndeki deniz taşımacılığında yaşanan aksamalar yatırımcıların güvenini olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ekonomisine de güven azaldı

Borsa yatırımcılarının Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'ya ilişkin değerlendirmelerinde de martta belirgin bir kötüleşme gözlendi.

Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, martta yaklaşık 5,2 puan azalarak eksi 12,1 puana geriledi.

Sentix'in açıklamasında, Almanya'ya ilişkin verinin son dönemde beliren "umut ışığının" ardından yeniden bir gerileme dönemine girildiğine işaret ettiği belirtildi.

Öte yandan, Sentix raporuna göre, olumsuz tablo sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı. ABD için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi birkaç aylık yükselişin ardından martta 12,7 puandan 7,2 puana geriledi.

Hussy, yatırımcıların ABD ekonomisindeki bu baskıyı, jeopolitik gerilimler ve petrol fiyat şokuyla tetiklenen zayıf küresel talebe bağladığını ifade etti.

Bu arada, söz konusu anket, 5-7 Mart tarihlerinde 1055 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.