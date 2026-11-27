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Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek döneme ilişkin enflasyon beklentileri ekim ayında belirgin şekilde yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekim ayına ilişkin 11 Avro Bölgesi ülkesinden yaklaşık 19 bin yetişkinin katılımıyla yapılan Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi ekim ayında eylüldeki yüzde 3,1 seviyesinden yüzde 3,5'e yükseldi. Bu oran, Orta Doğu'daki çatışmaların başladığı mart ayında kaydedilen yüzde 4'lük zirvenin altında kalsa da fiyat baskısının sürdüğüne işaret etti.

Tüketicilerin orta vadeli (3 yıllık) enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3'e çıkarak mart ayındaki seviyesine geri döndü. 5 yıllık enflasyon beklentisi ise üst üste üçüncü ayda da yüzde 2,5 seviyesinde sabit kaldı. Böylece söz konusu oran, serinin başladığı Ağustos 2022'den bu yanaki en yüksek düzeyini korudu.

Son 12 aya ilişkin algılanan enflasyon oranı ise eylüldeki yüzde 3,6 seviyesinden ekimde yüzde 4,1'e yükselerek Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu oran, Avrupa İstatistik Ofisinin ölçtüğü yüzde 4'lük tüketici fiyat artışıyla paralel seyrederken ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin iki katına çıktı.

Gelir artışı beklentisi geriledi, büyüme görünümünde sınırlı iyileşme görüldü

Ankete göre tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi, ekim ayında eylüldeki eksi yüzde 1,5 seviyesinden eksi yüzde 1,3'e yükselerek sınırlı bir iyileşme gösterdi. Gelecek 12 ay için beklenen işsizlik oranı ise yüzde 11,3'ten yüzde 11'e geriledi.

Tüketicilerin gelecek 12 aydaki harcama artışı beklentisi yüzde 3,7 ile değişmezken, nominal gelir artışı beklentisi yüzde 1,1'den yüzde 0,6'ya düştü.

Konut fiyatı artışı beklentisi geriledi, kredi koşullarında sıkılaşma öngörülüyor

Ankette, tüketicilerin gelecek 12 ayda konut fiyatlarındaki artışa yönelik beklentisinin yüzde 3,3'e gerilediği görüldü. Eylülde bu oran yüzde 3,5 seviyesindeydi. Gelecek 12 ay için konut kredisi faiz oranı beklentisi ise yüzde 4,9 seviyesinde sabit kaldı.

Öte yandan, gelecek 12 ayda kredi koşullarının sıkılaşmasını bekleyen hane halklarının net oranı, eylül ayına kıyasla artarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ECB'nin aralık toplantısında faiz artışı beklentisi güçlendi

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların hane halkının ücret taleplerini tetikleyerek enflasyonda ikincil etkilere yol açmasından endişe duyan ECB, tüketici beklentilerini yakından izliyor.

Ekonomistler, enflasyon beklentilerindeki belirgin yükselişin ECB'nin 17 Aralık'ta yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında bu yılki üçüncü faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri pekiştirdiğini belirtti.

Anket, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda ve Portekiz olmak üzere 11 Avro Bölgesi ülkesinden yaklaşık 19 bin yetişkinle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikası rotasını belirlemede kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA