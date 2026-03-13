Haberler

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta yüzde 1,5 geriledi

Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşüş kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Avrupa Birliği'nde de sanayi üretimi aynı dönemde azalma gösterdi. İrlanda, Lüksemburg ve İsveç en fazla düşüşü yaşayan ülkeler olurken, Portekiz ve Letonya artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,5 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 düşüş gösterdi.

AB'de de sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 0,6 azaldı.

Ocakta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 9,8 ile İrlanda'da, yüzde 4,3 ile Lüksemburg'da ve yüzde 4,1 ile İsveç'te oldu.

En fazla artış ise yüzde 4,2 ile Portekiz, yüzde 3,3 ile Letonya ve yüzde 2,7 ile Litvanya'da ölçüldü.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 14,9 ile Lüksemburg, yüzde 13,1 ile İrlanda ve yüzde 8,6 ile Bulgaristan'da gerçekleşti.

En fazla artış yüzde 13,3 ile Letonya, yüzde 11,5 ile Danimarka ve yüzde 5,9 ile Estonya'da görüldü.

