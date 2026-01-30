Haberler

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı aralıkta geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Aralık 2022'de yüzde 6,2 olarak belirlenirken, Avrupa Birliği genelinde bu oran yüzde 5,9 seviyesinde kaldı. Finlandiya, İspanya ve diğer ülkelerdeki işsizlik oranları da rapor edildi.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 6,2'ye indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 Aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de kasımda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralıkta aynı seviyede belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise kasımda yüzde 6,3 olan işsizlik oranı, aralıkta yüzde 6,2 seviyesinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aralık ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 5,9 olarak ölçülmüştü.

Aralıkta işsizlik oranı, Finlandiya'da 10,2, İspanya'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 9, Fransa'da yüzde 7,7 ve Yunanistan'da yüzde 7,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 13 milyon 43 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 792 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 857 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 257 bin olarak tespit edilirken, genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,3 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı

Babasını tekme tokat öldüresiye döven genç için hesap vakti
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı