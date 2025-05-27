Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi Yükseldi
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Avro Bölgesi'nde ekonomi güven endeksi mayıs ayında 1 puan artarak 94,8 seviyesine ulaştı. Avrupa Birliği Komisyonu, AB'deki ekonomik güven endeksinin ise 95,2'ye çıktığını duyurdu. Bu artış, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki iyileşmeden kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde ekonomi güven endeksi aylık bazda 1 puan artarak 94,8'e çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mayıs ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,6 puan artışla 95,2 seviyesine ulaştı. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1 puan yükselişle 94,8 seviyesine çıktı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde endeksin 94 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üstünde gelmesi dikkati çekti.

Endeksteki artış perakende ticarette toparlanma ve inşaat sektörünün canlanmasından kaynaklandı. Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, mayısta eksi 16,6'dan eksi 15,2'ye çıktı. AB'de ise endeks mayısta eksi 15,9'dan eksi 14,5'e ulaştı.

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar toparlanma yaşandı.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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