Avrasya Tüneli, Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi üyesi oldu

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi'ne (SMI) üye oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrasya Tüneli, bu üyelikle sürdürülebilir ulaşım, akıllı mobilite çözümleri, veri odaklı sistemler ve çevresel etki yönetimi alanlarında yürüttüğü çalışmaları SMI ekosistemiyle paylaşacak.

Avrasya Tüneli, üyelik sürecinin ardından SMI Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. Avrasya Tüneli İşletme ve Bakım Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda, kent mobilitesinin geleceği, sürdürülebilir ulaşım uygulamaları ve özel sektörün bu alandaki rolü ele alındı.

Açıldığı 22 Aralık 2016'dan bu yana yaklaşık 180 milyon araç geçişine ev sahipliği yapan Avrasya Tüneli, 9 yıllık işletme sürecinde kullanıcılarına 250 milyon saat zaman, 304 bin ton yakıt tasarrufu ve 139 bin ton emisyon azalımı sağladı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından teknik çerçevesi oluşturulan Mavi Nokta Ağı sertifikasyon sürecini tamamlayan proje, sürdürülebilir ve verimli altyapı işletmeciliği alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Entegre, akıllı ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik için çözümler geliştirmeyi hedefleyen bağımsız bir düşünce kuruluşu SMI, kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve girişimcilik ekosistemini platformunda buluşturarak sürdürülebilir mobilite konusunda ortak akıl üretmeyi amaçlıyor. Kar amacı gütmeyen SMI, dijitalleşme, veri odaklı sistemler, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji ve ulaştırma politikaları ile sosyo-kültürel etki programları gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor.

İşletme merkezi LEED Gold Sertifikası'na sahip Avrasya Tüneli ise 2021 yılından bu yana elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor ve bu yaklaşımını Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgeliyor. ISO 14064 Karbon Nötr Belgesi'ne de sahip tünel, güneş enerjisi santrali yatırımı, elektrikli operasyon araçları, elektrikli araç şarj istasyonları, hava kalitesi izleme sistemleri ve biyofiltrasyon uygulamasıyla çevresel etkisini azaltmaya yönelik adımlar atıyor.

"Üyeliği değerli işbirliği zemini olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrasya Tüneli Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, söz konusu üyeliği, sürdürülebilir kent yaşamına katkı sağlayacak değerli işbirliği zemini olarak gördüklerini belirtti.

Bugüne kadar enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, emisyon azaltımı, hava kalitesi izleme ve trafik güvenliği gibi alanlarda somut adımlar attıklarını aktaran Gücüyener, "SMI çatısı altında bu deneyimi farklı paydaşlarla paylaşmayı, iklim değişikliğiyle mücadele, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve trafik sıkışıklığının azaltılması gibi alanlarda ortak akla dayalı çözümlere katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

SMI Kurucu Başkanı Hakan Doğu da kentleşme ve ulaşım çözümlerinin kesişiminde sürdürülebilir, entegre ve akıllı mobilite yaklaşımlarındaki yaygınlaşmanın her zamankinden daha kritik hale geldiğini aktardı.

Sürdürülebilir altyapı yönetiminde küresel bir model teşkil eden Avrasya Tünelinin, Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Derneği üyeleri arasına katılmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Doğu, "Kentleşme ve ulaşım çözümleri odağında kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumu bir araya getiren bağımsız bir düşünce kuruluşuyuz. Sürdürülebilir mobilite alanında ortak aklı geliştirmek amacıyla zirveler, yuvarlak masa toplantıları ve çok paydaşlı işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Avrasya Tünelinin sürdürülebilir ulaşım vizyonu ve veri odaklı yaklaşımının bu ekosisteme önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.