Avlanma yasağı öncesinde, tezgahta balık fiyatları seviyesini koruyor: Hamsi 30, istavrit 35, levrek 50 lira

KOCAELİ - Kocaeli'de avlanma yasağının yaklaşmasına rağmen balık fiyatları geçtiğimiz aylardaki seviyelerini koruyor. 15 Nisan'da başlayacak olan yasak sonrasında denizlerde; büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile balık avlanılamayacak.

Kocaeli'de yaklaşık 7 buçuk ay boyunca süren avlanma sezonu 6 gün sonra son bulacak. Avlanma yasağı yaklaşırken balıkçı esnafı, balıkların diğer piyasalara bakıldığında çok uygun olduğunu ifade etti. Şu anda hamsi 30 TL, istavrit 35 TL, levrek 60 TL, çipura 50 TL, uskumru 30 TL, levrek ve ispari ise 40 TL'den görücüye çıkıyor.

"Balıklar, halkın erişebileceği bir konumda"

Son günlerde balık piyasasının düştüğünü belirten balıkçı esnaflarından Uğur Beler, "Hem yaz mevsimi hem de mübarek Ramazan ayının gelmesiyle işlerimizde bir düşüş oldu. Fakat bu, mesleğin fıtratında olan bir şey. Maalesef balıkçılık, yılın 12 ayı boyunca devam eden bir meslek değil. Yine de balık severler şu anda günlük taze balık bulabilir. Piyasalar çok yüksek olmasına rağmen balık fiyatları gayet düzgün. Ayrıca balıklar, halkın erişebileceği bir konumda" dedi.

"Bereketli bir sezon geçirdik diyebiliriz"

Geçtiğimiz sene Marmara denizinde etkili olan müsilaja rağmen denizlerin şu anda temiz olduğunu söyleyen Beler, "Her şey mevsiminde güzel. Her çeşit balık da kendi mevsiminde güzel. Nasıl ki kışın karpuz olmuyorsa, kavun olmuyorsa yaz mevsiminde de maalesef her türlü balık aynı tadı vermiyor. 1 Eylül 2021'de sezon açılışı oldu. 15 Nisan 2022'de büyük kayıklar, gırgırlar ve troller için av yasağı başlayacak. Kayıklar 7 buçuk aydır denizdeydi ve bereketli bir sezon geçirdik diyebiliriz. Geçen seneki müsilajdan sonra toparlandık ve denizlerimiz temizlendi. Şu anda denizlerde sağlık açısından bir problem bulunmuyor. Önümüzdeki sezonu bekleyeceğiz, inşallah daha bereketli olacak. Fakat insanlarımız yazın balık olmayacağını düşünmesin. Yaz mevsiminde sürekli günlük taze balık olacak" şeklinde konuştu.

"Sardalya balığı gelecek"

İspari ve sardalya balığından bahseden Beler "Bu aylarda ispari balığı, kıyıda yaşayan insanlarımızın neredeyse yüzde 90'ının oltayla yakaladığı ve bu mevsimde yağlı olan bir balıktır. İspari balığı sezonu haziran ayının sonuna kadar devam eder. Ondan sonra ise sardalya balığı gelecek. Ağustos başına doğru ise en iyi halinde olacak. Ayrıca omega 3 yağının en çok bulunduğu balık sardalyadır" ifadelerini kullandı.