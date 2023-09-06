Ege Bölgesi ve İzmir'in önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Foça ilçesinde balık sezonu hareketlendi. Balıkçılar, fiyatların düşmesiyle birlikte en çok satılan balık çeşitlerinin hamsi ve sardalya olduğunu belirtti.

- Av yasağı bitti tezgahları hamsi ve sardalya süslüyor

İZMİR - Denizlerde balık sezonu hareketliliği başladı. Ege Bölgesi ve İzmir'in önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Foça ilçesindeki balıkçılar, Sezonun bol balık çeşidi ile başladığını ve fiyatların yaz mevsimine göre yarı yarıya düştüğünü ve tezgahlarda en çok satılan, bolluk yaşanan balık çeşidinin Hamsi ve Sardalya olduğunu belirttiler.

1 Eylül'de sona eren balık avı yasağıyla gırgır ve trol ile avcılık yapılan teknelerle açılan Foçalı balıkçılar denizin bereketiyle limana döndüler. İzmir Balık Hali'ne giden balıklar ve Foça Balık Hali'ne getirilen balıklarla tezgahlar doldu taştı.

Bölgeye has lezzetiyle ünlü olan balıklar sardalya, barbun, tekir, levrek, çipura, mercan, tavuk balığı, kefal, topan kefal, gibi balıklar ile açık denizden gelen diğer çeşit deniz ürünleriyle Foça balık halinde adeta görsel şölen yaşanmaya başladı. Foça'da yaşayanlar ve tatilini ilçede geçirenler fiyatlar biraz yüksek olsa da balık çeşitliliğinden memnunlar.

Hamsi fiyatının 70-100 Lira arasında olması normal

Halde balık satışı yapan Nejat Elgün "Balık sezonumuza başladık, Barbunumuz, sardalyamız çoğaldı, Hamsimiz ona keza boyut olarak gayet güzel geçen seneki gibi ufak değil. Denizlerimizle biraz ilgilenildiği zaman bazı balıkların boyutları, gramajlarının olumlu yönde değiştiğini görmüş oluyoruz. Fiyatlar mazot endeksli olduğu için bir trol veya gırgır 'ın sayısı 30 personel sadece birer ekmek yese gün boyu 90-100 ekmek yapar, buradan yola çıktığımız zaman Hamsinin 70-100 lira arasında olması normal. Örnek verecek olursak, Deniz levrekleri 300-350 Lirası arasında, çiftlik levrekleri 140-170 lira, deniz çipura kilosu 300-400 lira arasında "diye konuştu

Denizanası istilası topan kefal balığı avlamayı zorlaştırıyor

Halde balık satışı yapan başka bir esnaf Menderes Gün "Sezon açıldı, 1 Eylül itibariyle yasaklar kalktı. Balık biraz bollaştı. Balık biraz az geliyor fiyatlar yüksek. Şu ara hamsi ve sardalya bollaştı herkesin bütçesine uygun fiyatta. Levrek fiyatları boyuna ve kilosuna göre değişiyor, balık çeşitlerimiz bol deniz çipurası, çim çim karides, topan kefal var. Son dönemde körfez de oluşan deniz anası istilasından dolayı balıkçılar Topan kefal balığı avlanmakta zorlanıyor. Balıkçılar denizanasından dolayı istedikleri gibi çalışamıyorlar. Tavuk balığı 20—250 lira arasında ihracat yapılan bir balık türü olduğu için fiyatlar biraz yüksek." Dedi

Bol miktarda balık var fiyatlar yarı yarıya düştü

Foça balık halinde balıkçı Murat Küçükdurgun "Sezon açıldı, bol miktarda balığımız var fiyatlar yarı yarıya düştü. Barbun' un kilosu 500 liradan 250 Lira civarına düştü, Karides 200 liradan 100 liraya, kaya barbun balığı 1000 liradan 400 liraya, deniz levrekleri 600 liradan 300 liraya, Çipuralar 200, kaya levrekleri 200 liraya kadar düştü. Hamsi ve sardalye bol miktarda var onlarda 100 er liradan satışta.