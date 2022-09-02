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Av sezonunun başlamasıyla tezgahlarda balık çeşitliliği arttı

Ekonomi Haberleri

Av sezonunun başlamasıyla tezgahlarda balık çeşitliliği arttı 1 Eylül'den itibaren denizlerde av sezonunun başlamasıyla tezgahlarda balık çeşitliliği arttı.

Av sezonunun başlamasıyla tezgahlarda balık çeşitliliği arttı

ORDU - 1 Eylül'den itibaren denizlerde av sezonunun başlamasıyla tezgahlarda balık çeşitliliği arttı.

Altınordu ilçesinde balıkçı esnafı Cemil Türkmen, Karadeniz sularında bol görülen palamudun şu anda neredeyse hiç olmadığını, bu durumun deniz suyunun sıcaklığından kaynaklandığını söyledi. Türkmen, "Şu anda palamut var ama bayağı pahalı. İnce palamutlar var 6-7 tanesi 1 kilo geliyor. Mecburen kilo ile satıyoruz. Kilosu 120 lira. Büyük palamutlar 650-700 gram geliyor. Tanesini 100 liraya satıyoruz. Şu anda sezonun tam olarak nasıl olacağı belli değil" dedi.

Balık fiyatlarının bolluğa göre değiştiğini söyleyen Türkmen, "Şu an istavrit 50 lira. Marmara Bölgesi'nden gelen hamsinin fiyatı 75-80 lira. Tirsi 30-35, mezgit 70-80 lira. Sezon başlamadan önce oltaya giden arkadaşlarımız 'palamut çok görüldü' diyordu. Palamut sürekli gezen bir balık olduğu için kimse vardır yoktur diyemez, o bir şanstır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Kahyaoğlu - Ekonomi

Karadeniz Altınordu Eylül Yerel Ekonomi Haberler

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