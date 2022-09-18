ATSO Seçimlerine Doğru

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan adayı Özmen Demir, "2 Gümrük kapısı olan bir ilde gümrük müdürlüğünün olmaması en büyük kaybımız.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan adayı Özmen Demir, "2 Gümrük kapısı olan bir ilde gümrük müdürlüğünün olmaması en büyük kaybımız. ve ticarette yok denecek seviyede. Bunlarla ilgili çalışma yapacağız" dedi.

Seçim takviminin netleşmeye başlamasıyla birlikte Ardahan'da da hareketlilik başladı. Çoklu adayla sürece başlayan yerler arasında Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası da (ATSO) bulunuyor. Ardahan'ın başarılı iş insanlarından Özmen Demir, 2022 Ekim ayında yapılması planlanan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine aday olduğunu açıkladı.

Lezzet-i Kür restoranda düzenlenen toplantıya Başkan adayı Özmen Demir, ekibiyle birlikte basının karşısına geçti.

Demir, burada yaptığı acıkmada, "2 Gümrük kapısı olan bir ilde gümrük müdürlüğünün olmaması en büyük kaybımız. ve ticarette yok denecek seviyede. Bunlarla ilgili çalışma yapacağız. Bunların yanı sıra Ticaret odasında bir kriz maşası hazırlayıp, bu kriz masasında ticaretle uğraşan iş adamlarımızın sorunlarını çözmeyi amaçlıyoruz. Kışın sıkıntı yaşayan esnafın daha sağlıklı bir şekilde kış dönemini geçirmesi için projelerimiz var. ve bu projeleri hayata geçirerek esnafın rahatlamasını sağlayacağız" dedi. - ARDAHAN