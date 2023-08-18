ATSO Cumhuriyet'in 100. Yıl Ödülleri heyecanı başladı

ATSO tarafından Antalya'nın kalkınması ve bilinirliğinin artması adına düzenlenen ATSO Cumhuriyet'in 100. Yıl Ödül Töreni'ne başvuru sürecinin başladığını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, "Ekonomiden bilime, teknolojiden marka oluşturmaya birçok alanda üretilen çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla düzenlediğimiz törenimizi bu yıl coşkuyla kutlayacağımız 29 Ekim haftasında 1 Kasım günü gerçekleştireceğiz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kent ödülleri, döviz kazandırıcı hizmetler, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin ödüllendirildiği töreni, bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılı" temasıyla ve 1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 2023 yılının Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle, geleneksel ödül töreninin bu yıl 29 Ekim haftasında düzenleneceğini kaydeden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Ödül törenimiz, 6 ana ödül kategorisinden ve ATSO Cumhuriyet'in 100. Yıl Özel Ödülü'nden oluşmaktadır. Antalya'nın kalkınması ve bilinirliğinin artmasının yanı sıra, ekonomi, bilim, çevre, teknoloji, yatırım, marka, kültür, sanat, sosyal sorumluluk gibi alanlarda üretilen hizmet ve projeleriyle fark oluşturan üyelerimizin, kişilerin, kurum ve kuruluşların çalışmalarını teşvik etmek, başarıyı ödüllendirerek cesaretlendirmek ve farkındalık oluşturmak hedefiyle ödül törenimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Altı kategori ve bir özel ödül"

ATSO Cumhuriyetin 100. Yıl Ödülleri'nin 6 ana ödül kategorisi ve ATSO Cumhuriyet'in 100. Yıl Özel Ödülü'nden oluştuğunu belirten Başkan Bahar sözlerini şöyle sürdürdü; "Oda üyeliği şartı olmadan, herkesin başvurusuna açık olan Kent Ödülleri kategorileri, bağımsız bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Başvuru sahipleri, 2020 yılı ve sonrasında hayata geçirmiş oldukları bir çalışmayla başvuru yapabilecek ve önceki KÖK ödüllerinde başvuru yaptıkları çalışmalarıyla başvuramayacaklar. Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde; her bir alt kategoride ilk 3 sırada yer alan üyelerimiz ödüllendirilecek. Firmalar, 2022 yılında elde ettiği yurtdışı kaynaklı ihracat döviz miktarlarını beyan ederek başvuru yapacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler ana kategorisi altında; ihracat-genel, tarım ihracatı, konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, hizmet ihracatı ve alternatif turizm yer alıyor. Hizmet ihracatında ve alternatif turizmde 1 milyon ABD Doları ve üzerindeki, diğer kategorilerde ise 4 milyon ABD Doları ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacak."

"Önemli bir dönüm noktasına eşlik edeceğiz"

Şehre katma değer sağlayacak ve yenilikçi projelerin Antalya'ya kazandırılacağını dile getiren ATSO Başkanı Ali Bahar, "Şirketlerimiz sadece başarılarıyla, gelir, istihdam, ihracat konularındaki göstergelerle değil kentimize sağladıkları eserlerle, gelişime koydukları katkıyla da Antalya'mıza iz bırakacaklar" dedi. ATSO Cumhuriyetin 100. Yıl Ödül Töreni ile Antalya iş dünyasının başarılarını kutlamak ve teşvik etmek adına anlamlı bir etkinliğe imza atıklarını kaydeden Başkan Bahar, "Türkiye'nin önemli bir kilometre taşı olan Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını kutlamak, iş dünyamızın başarılarını öne çıkarmak ve kentimize kalıcı bir iz bırakmak adına önemli bir gün bizim için. Toplumsal farkındalık ve birliktelik noktasında cumhuriyetimizin 100. Yılında önemli bir dönüm noktasına eşlik edeceğiz" diye konuştu.

Son başvuru 20 eylül

Başvurular, 20 Eylül 2023 Çarşamba günü, saat 17.30'da sona erecek. Kent Ödülleri ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorilerinin başvuruları www.atso100yilcumhuriyet.org.tr sayfasında yer alan online form aracılığıyla alınacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorisinde üyeler, banka veya Yeminli Mali Müşavir Raporu veya bağlı bulundukları İhracatçı Birlikleri beyan yazılarıyla başvuru yapabilecekler. Kent Ödülleri ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler dışındaki kategorilerde ödül almaya hak kazanacak olanlar, ATSO oda kayıtları esas alınarak belirlenecek.

ATSO Cumhuriyetin 100. Yıl Ödülleri

ATSO Cumhuriyet'in 100.Yıl Ödül Töreni", 6 ana ödül kategorisinden ve Cumhuriyet'in 100.yıl Özel Ödülü'nden oluşuyor. Kent ödülleri ana kategorisinde, inovasyon, dijital dönüşüm, bilim ve sağlık, eğitim, kültür-sanat, spor, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, basın, mimarlık ve kent, kente değer katan organizasyonlar alt kategorileri yer alırken, Döviz Kazandırıcı Hizmetler ana kategorisinde de, seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, ihracat - genel, tarım ihracatı, hizmet ihracatı ve alternatif turizm alt kategori olarak yer alıyor.

Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi Sıralamasına Giren Antalya Firmaları, Türkiye'nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları, Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Merkez ve Odamıza Bağlı İlçelerimizde Dereceye Giren Üyeler ve Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi Oda Üyeleri ise diğer ana kategorileri oluşturuyor. - ANTALYA