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ATSO Başkanı Ali Bahar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni değerlendirdi Açıklaması

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin, alınan kararları desteklediklerini, programı yerinde ve memnuniyet verici olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin, alınan kararları desteklediklerini, programı yerinde ve memnuniyet verici olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bugün açıklanan tasarruf paketinin kamu binalarından araç alımlarına, istihdamdan yatırımlara ve enerji tasarrufuna kadar birçok alanda düzenlemeye gidildiğini gösterdiğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Uygulanan geniş çaplı politikaların temel amacının hayat pahalılığını azaltmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak" olduğunu ifade ettiğini aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Bu, son derece önemli bir yaklaşımdır. Bu açıklamalar devletimizin enflasyon ve ekonomik büyüme konusunu ne derece önemsediğini fazlasıyla göstermektedir. Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi, alınan kararlar, OVP hedefleri ile uyumlu, verimliliğin esas alındığı, denetimin de sıkı biçimde uygulanacağı bir program olmuştur. Yalnızca merkezi yönetim bütçesinde değil, yerel yönetim bütçelerine yönelik tedbirler içermektedir. Bu yönüyle oldukça geniş kapsamlı bir programdır. Yeni tasarruf paketi ile kamuda artık yeni bir döneme giriyoruz. Açıklanan pakette yalnızca tasarrufa gidilmesi değil, verimliliğin de ön planda tutulması son derece önemli. Bu kararlar, Türkiye ekonomisine olan güvenin artması anlamında da çok önemli bir göstergedir. Özellikle izleme ve denetim sürecinin de aktif olarak işletilecek olması, alınacak tasarruf tedbirlerin etkisini daha da artıracak ve kalıcı bir yapıya dönüşmesine de vesile olacaktır. Bu nedenle alınan kararları destekliyor, son derece yerinde ve memnuniyet verici bir program olarak değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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