ATSO B2B Networking Etkinliği, 500 İş İnsanını Bir Araya Getirdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), ikinci kez düzenlenen 'ATSO B2B Networking' etkinliğiyle 500 iş insanını yapay zeka destekli eşleştirme teknolojisiyle ATSO çatısı altında buluşturdu.

ATSO ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Antalya iş dünyasının temsilcilerinin yanı sıra sanayi, turizm, ticaret ve tarım sektörlerinden temsilciler de katıldı. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, B2B Networking etkinliğinin yeni ticaret bağlantıları kurmak, iş birliği fırsatlarını artırmak ve şehrin ekonomik potansiyelini geliştirmek amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

"Mayıs ayında yapılan etkinlikte, 1 milyar 36 milyon TL'lik ticaret potansiyeli ortaya çıktı"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk ATSO B2B Networking etkinliğinin büyük ilgi gördüğünü ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. "B2B Networking, merhum başkanımız Ali Bahar'ın en değer verdiği projelerden biriydi. Bugün onun vizyonuyla, ATSO'nun hedeflerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diyen Hacısüleyman, etkinliklerin Antalya ticaretine katkısı ve sağladığı katma değere dikkat çekti. Hacısüleyman, Mayıs ayında yapılan etkinlikte 5 bin 712 B2B görüşme gerçekleştirildiğini ve bu görüşmeler sonucunda 1 milyar 36 milyon TL'lik ticaret potansiyelinin ortaya çıktığını vurguladı. Antalya'nın e-ticaret yapan firma sayısında ilk beş il arasında yer almasına rağmen, e-ticaret uyum endeksinde 30'uncu sırada olduğuna işaret eden Hacısüleyman, bu tür etkinliklerle kentin ticari potansiyelini artırmayı hedeflediklerini aktararak, "Bizler ilimizin marka değerini artırmak, sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmak zorundayız. Faaliyetlerimizi büyütmek, çeşitlendirmek ve zenginleştirmek için daha fazla çalışmak zorundayız" diye konuştu.

Yapay zeka ile yeni iş fırsatları

Etkinlik kapsamında ATSO'nun 49 meslek komitesinin üyeleri, Isparta ve Burdur'dan iş insanları ve çok uluslu şirket temsilcileri, yapay zeka destekli eşleştirme teknolojisiyle B2B görüşmeler yaptı. Katılımcılar, yeni yatırım, ticaret, iş geliştirme ve ihracat fırsatlarını keşfederek iş birliği potansiyelini artırdı.

"ATSO'nun hedefi büyümeye katkı sağlamak"

Yusuf Hacısüleyman, etkinliğin Antalya ekonomisine ve Türkiye'deki ticari iş birliklerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Yapay zeka destekli teknolojilerle doğru iş ortaklarını bir araya getirme vizyonuyla çalışıyoruz. Bu etkinlikler, ticari hacmimizi ve ulusal ekonomiye katkımızı artırmamız için önemli bir araç" dedi. Etkinliği, 2025 yılında uluslararası boyuta taşımak için çalışma yapacaklarını ifade eden Başkan Hacısüleyman, "Özellikle ihracat yapma deneyimi olmayan firmaların uluslararası ticaretle tanışmalarını sağlamak ve mevcut ihracatçıların yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla geniş katılımlı bir B2B etkinliği planlıyoruz. Bu girişimle, Antalya'nın ihracat gelirlerini artırmayı, yerel işletmeleri küresel arenada daha rekabetçi bir konuma taşımayı ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yarışmalarda kazananlar ödüllerini aldı

Etkinlik sırasında ATSO Mobil Uygulaması üzerinden yapılan B2B eşleşmeler ve stant ziyaretlerinden toplanan puanlar sonucunda ödüller dağıtıldı. İş insanlarına araç kiralama, otel konaklama, sağlıklı atıştırmalık paketleri ve İngiltere'de şirket kurulum hizmetleri gibi çeşitli hediyeler takdim edildi.

Toplantıya, Kazakistan Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Ülker, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürü İlhan Metin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ANTALYA