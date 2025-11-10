Haberler

ATP Yazılım'ın Karı Yüzde 280 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ, 9 aylık ana ortaklık net karını bir önceki yıla göre yüzde 280 artırarak 1,6 milyar lira seviyesine çıkardı. Şirket, inovasyon odaklı büyüme stratejisiyle gelirini 4,3 milyar liraya taşıdı ve FAVÖK'ünü yüzde 458 artırdı.

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin (ATP), 9 aylık ana ortaklık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 280 artışla 1,6 milyar lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın 9 ayında güçlü finansal sonuçlar elde eden ATP, inovasyon odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

Buna göre, şirket, gelirini 4,3 milyar lira seviyesine taşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 458 artırarak 3,2 milyar liraya, ana ortaklık net karını ise yüzde 280 artışla 1,6 milyar liraya yükseltti.

Şirket, yapay zeka, bulut bilişim, karbon sertifikası ticareti ve global işbirlikleriyle desteklenen çözümleriyle istikrarlı ve karlı büyümesini devam ettiriyor. ATP, 2025'in son çeyreğinde de teknoloji ve inovasyon odaklı stratejisini sürdürmeyi planlıyor.

Yapay zeka, robotik otomasyon ve nesnelerin interneti (IoT) gibi alanlarda yürütülen AR-GE çalışmalarıyla şirket, operasyonel verimliliğini artırmaya ve müşterilerine katma değerli çözümler sunmaya odaklanıyor.

Şirketin bağlı ortaklığı ATP GSYO ise teknoloji odaklı girişimlere finansal, teknolojik ve stratejik destek sağlamayı hedefliyor. ATP GSYO'nun portföyündeki şirketlerin oluşturduğu değer, ATP'nin konsolide finansal performansına olumlu katkı sağlamaya devam ediyor.

"İş yatırımlarımız kayda değer sonuçlar almayı başardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, yılın üçüncü çeyreğinde finansal ve operasyonel açıdan güçlü bir performans sergilediklerini belirtti.

Karlı büyümelerinde, iş birimlerinin yanında bağlı ortaklıkları ATP GSYO'nun önemli rol oynadığını aktaran Cinali, şunları kaydetti:

"Global makroekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve yatırımlarımız sayesinde kayda değer sonuçlar almayı başardık. Global operasyonlarımızda yeni pazarlara erişim sağlarken, mevcut işbirliklerimizi derinleştiriyor ve yeni çözümlerle erişilebilir pazarlarımızın boyutunu genişletiyoruz."

ATP'nin geleceğe dönük teknoloji yatırımlarındaki kararlılığına vurgu yapan Cinali, "Yapay zeka, bulut teknolojileri ve veri analitiği alanlarındaki yatırımlarımız, hem şirketimizin hem de müşterilerimizin dönüşümünde stratejik bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Cinali, yapay zekayı yalnızca verimlilik artışı için değil, aynı zamanda çözümlerinin önemli bir parçası olarak da sunduklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Müşterilerimizin güvenli, esnek ve maliyet etkin yapay zeka kullanımını sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz AiX platformumuzu yaygınlaştırıyoruz. Aynı dönemde, ATP GreenX platformumuzun karbon ve yeşil enerji sertifikası ticaretine yönelik yeni sürümünü devreye alarak Avrupa Enerji Borsası (EEX) ile entegrasyon sürecini tamamladık. Sürdürülebilir enerji dönüşümünü destekleyen çözümlerimizi uluslararası pazarlara taşıdık."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.