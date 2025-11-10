ATP Yazılım'ın Karı Yüzde 280 Arttı

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin (ATP), 9 aylık ana ortaklık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 280 artışla 1,6 milyar lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın 9 ayında güçlü finansal sonuçlar elde eden ATP, inovasyon odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

Buna göre, şirket, gelirini 4,3 milyar lira seviyesine taşırken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 458 artırarak 3,2 milyar liraya, ana ortaklık net karını ise yüzde 280 artışla 1,6 milyar liraya yükseltti.

Şirket, yapay zeka, bulut bilişim, karbon sertifikası ticareti ve global işbirlikleriyle desteklenen çözümleriyle istikrarlı ve karlı büyümesini devam ettiriyor. ATP, 2025'in son çeyreğinde de teknoloji ve inovasyon odaklı stratejisini sürdürmeyi planlıyor.

Yapay zeka, robotik otomasyon ve nesnelerin interneti (IoT) gibi alanlarda yürütülen AR-GE çalışmalarıyla şirket, operasyonel verimliliğini artırmaya ve müşterilerine katma değerli çözümler sunmaya odaklanıyor.

Şirketin bağlı ortaklığı ATP GSYO ise teknoloji odaklı girişimlere finansal, teknolojik ve stratejik destek sağlamayı hedefliyor. ATP GSYO'nun portföyündeki şirketlerin oluşturduğu değer, ATP'nin konsolide finansal performansına olumlu katkı sağlamaya devam ediyor.

"İş yatırımlarımız kayda değer sonuçlar almayı başardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, yılın üçüncü çeyreğinde finansal ve operasyonel açıdan güçlü bir performans sergilediklerini belirtti.

Karlı büyümelerinde, iş birimlerinin yanında bağlı ortaklıkları ATP GSYO'nun önemli rol oynadığını aktaran Cinali, şunları kaydetti:

"Global makroekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve yatırımlarımız sayesinde kayda değer sonuçlar almayı başardık. Global operasyonlarımızda yeni pazarlara erişim sağlarken, mevcut işbirliklerimizi derinleştiriyor ve yeni çözümlerle erişilebilir pazarlarımızın boyutunu genişletiyoruz."

ATP'nin geleceğe dönük teknoloji yatırımlarındaki kararlılığına vurgu yapan Cinali, "Yapay zeka, bulut teknolojileri ve veri analitiği alanlarındaki yatırımlarımız, hem şirketimizin hem de müşterilerimizin dönüşümünde stratejik bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Cinali, yapay zekayı yalnızca verimlilik artışı için değil, aynı zamanda çözümlerinin önemli bir parçası olarak da sunduklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Müşterilerimizin güvenli, esnek ve maliyet etkin yapay zeka kullanımını sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz AiX platformumuzu yaygınlaştırıyoruz. Aynı dönemde, ATP GreenX platformumuzun karbon ve yeşil enerji sertifikası ticaretine yönelik yeni sürümünü devreye alarak Avrupa Enerji Borsası (EEX) ile entegrasyon sürecini tamamladık. Sürdürülebilir enerji dönüşümünü destekleyen çözümlerimizi uluslararası pazarlara taşıdık."