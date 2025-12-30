ATP Capital, Menulux yatırımını tamamladı

ATP Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (ATP Capital), Menulux Yazılım AŞ yatırımını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen işlem kapsamında ATP Capital, konuk ağırlama sektörüne yönelik bulut tabanlı POS çözümleri geliştiren Menulux'ün ilk etapta yüzde 10'unun sahibi oldu.

Yatırım sözleşmesi çerçevesinde, Menulux'ün tanımlanan kriterleri karşılaması halinde ayrıca ATP Capital'in şirketteki payların tamamına sahip olma hakkı da bulunuyor. Performansa dayalı söz konusu yapı, yatırımın uzun vadeli ve büyüme odaklı stratejik niteliğini ortaya koyuyor.

Yatırım, şirket ekosisteminin restoran teknolojileri alanındaki ürün portföyünü tamamlayıcı yapı sunuyor.

Şirketin büyük ölçekli zincirler ve kurumsal işletmelere yönelik geliştirdiği kapsamlı restoran yönetim çözümü "Zenia", kompleks operasyonel ihtiyaçlara yanıt verirken, Menulux, orta ölçekli zincirler başta olmak üzere farklı servis modellerine sahip konuk ağırlama ve perakende işletmelerinin ihtiyaçlarına yönelik bulut tabanlı POS çözümleri sunuyor.

Bulut tabanlı restoran yazılımları ve POS çözümleri, hızlı devreye alınabilmeleriyle esnek ve ölçeklenebilir yapıları sayesinde, özellikle büyüme hedefi olan işletmeler tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor.

Söz konusu eğilim, SaaS tabanlı çözümleri restoran teknolojileri pazarının dinamik büyüme alanlarından biri haline getiriyor. Restoran işletmeciliği sektörünün parçalı yapısı dikkate alındığında Menulux, hızlı yaygınlaşma potansiyeline sahip konumda bulunuyor.

Yatırım, Zenia'nın hedeflediği müşteri segmentine ek olarak, şirketin farklı ölçeklerdeki işletmelere uçtan uca teknoloji çerçevesi sunmasını mümkün kılıyor.

Dijital restoran çözümlerine talebin artması, özellikle gelişmekte olan pazarlarda yazılım tabanlı platformlara olan ilgiyi güçlendirirken, bu durum Menulux'ün hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda büyüme potansiyelini destekleyen unsur olarak öne çıkıyor.

Şirket, Menulux yatırımıyla restoran teknolojileri alanındaki stratejik konumunu güçlendirirken, teknoloji odaklı sektörlerde ölçeklenebilir ve uzun vadeli değer yaratma hedefi doğrultusunda portföyünü disiplinli yaklaşımla geliştirmeye devam ediyor.

"Yatırım kararlarını, ölçeklenebilir iş modelleri üzerine inşa ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Capital Üst Yöneticisi (CEO) Alp Can Gökdeniz, yatırım kararlarını, yapısal büyüme potansiyeli yüksek olan sektörler ve ölçeklenebilir iş modelleri üzerine inşa ettiklerini belirtti.

Restoran teknolojilerinin, gelecek yıllarda küresel ölçekte en hızlı dönüşüm yaşayacak dikeylerden biri olduğuna işaret eden Gökdeniz, Menulux yatırımıyla, söz konusu dönüşümün doğru segmentinde ve doğru zamanında konumlandıklarını aktardı.

Gökdeniz, pazardaki asıl değerin yalnızca teknoloji üretmekten geçmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pazardaki asıl değer, ölçeklenebilir, tekrarlanabilir ve farklı pazarlara hızla uyum sağlayabilen iş modelleri kurmaktan geçiyor. Menulux, bulut tabanlı mimarisi ve SaaS modeliyle bu yaklaşımı güçlü biçimde temsil ediyor. Menulux'ün ölçeklenebilir yapısının, ATP Capital ekosisteminin teknoloji ve sektör deneyimiyle birleşerek sürdürülebilir büyüme yaratacağına inanıyoruz. Stratejik yol haritamız doğrultusunda, yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten yatırımlarla portföyümüzü geliştirmeyi sürdüreceğiz."