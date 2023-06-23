ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz İsrail'de su zirvesine konuşmacı olarak katılacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İsrail'in Tel Aviv kentinde 26-29 Haziran arasında yapılacak 'Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023' zirvesine konuşmacı olarak katılacak. Yılmaz, 'Yıllardan bu yana dünya savaşının su yüzünden çıkacağı söyleniyor. Teknoloji ve bilgiyi paylaşarak suyu bir savaş değil dünyanın barış ve huzuruna hizmet eden bir araç olarak kullanmalıyız' dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İsrail'in Tel Aviv kentinde 26-29 Haziran arasında yapılacak "Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023" zirvesine konuşmacı olarak katılacak. Yılmaz, "Yıllardan bu yana dünya savaşının su yüzünden çıkacağı söyleniyor. Teknoloji ve bilgiyi paylaşarak suyu bir savaş değil dünyanın barış ve huzuruna hizmet eden bir araç olarak kullanmalıyız" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz bugün yaptığı yazılı açıklama ile İsrail'in Tel Aviv kentinde 26-29 Haziran arasında düzenlenecek "Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023" zirvesine konuşmacı olarak katılacağını duyurdu. Yılmaz'ın, Dünya Bankası Su ve İklim Danışmanı Hila Cohen Mizrav moderatörlüğünde düzenlenecek "Kuraklığa Direnç- Değişen İklimde Riskler ve Fırsatlar" başlıklı Dünya Bankası Paralel Yuvarlak Masalar oturumunda bir konuşma yapacağı kaydedildi.

"TEKNOLOJİYİ YAYMAZSAK TÜM DÜNYANIN SUYUNU BULANDIRIRIZ"

Halil İbrahim Yılmaz açıklamasında şunları kaydetti:

"İklim değiştikçe, sel ve kuraklığı daha fazla yaşıyoruz. Bu durum suya erişim sorununu da beraberinde getiriyor. Oysa su, tüm insanlık için bir 'hak'. ve bu hak ne yazık ki, bilinçsiz tüketim ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanılmayışı nedeniyle ya kuruyarak ya da küresel ısınmayla buharlaşarak elimizden kayıp gidiyor. Yerküremizin verdiği kırmızı alarmı bir an önce duymalı ve insanlık olarak iklimle mücadele konusunda harekete geçmeliyiz. Sürdürülebilir su yönetimi ve su arıtma ile ilgili geliştirilen teknolojilerin tüm insanlığın kullanımına sunulması gerekiyor. Teknolojiyi yaymazsak tüm dünyanın suyunu bulandırırız. Yıllardan bu yana dünya savaşının su yüzünden çıkacağı söyleniyor. Teknoloji ve bilgiyi paylaşarak suyu bir savaş değil dünyanın barış ve huzuruna hizmet eden bir araç olarak kullanmalıyız."