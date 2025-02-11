ATO Meslek Komite Başkanları İle İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Meslek komitelerimiz sektörlerinin gelişip, ilerlemesi, dünyadaki gelişmelere ayak uydurarak, küresel rekabette gücünün artması için çalışıyor. Sektörlerin nabzını komitelerimiz aracılığıyla tutuyoruz. Komitelerimizden gelen talep, görüş ve öneriler çalışmalarımızın pusulasını oluşturuyor" dedi.

Gürsel Baran, ATO Duatepe Salonu'nda 31 meslek komite başkanıyla bir araya geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan Güçlü, Ahmet Akça, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu'nun da yer aldığı toplantıda komite başkanları, üyelerinin ve sektörlerinin taleplerini, çözüm önerileriyle birlikte aktardı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 170 bine yakın üyesinin faaliyet gösterdiği sektörlerin, oda çatısı altında 68 meslek komitesi aracılığıyla temsil edildiğini belirterek, üyelerinin iş ve ticaret hayatında yaşadığı gelişmeleri, sorun, talep, görüş ve önerileri komiteler aracılığıyla takip ettiklerini ve ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek takipçisi olduklarını ifade etti. ATO Meslek Komite Başkanları İstişare Toplantısının ilk bölümünü 29 meslek komite başkanının katılımıyla, 22 Ocak'ta gerçekleştirdiklerini hatırlatan Baran, "Bugün de 31 komite başkanımızla bir aradayız. Meslek komitelerimiz sektörlerinin gelişip, ilerlemesi, dünyadaki gelişmelere ayak uydurarak küresel rekabette gücünün artması için çalışıyor. Başkentimizin ticaretine, ihracatına katkı sunarak, ülkemiz ekonomisine değer katıyor. Sektörlerin nabzını komitelerimiz aracılığıyla tutuyoruz. ATO olarak yaptığımız çalışmalarda komitelerimizden gelen talep, görüş ve öneriler çalışmalarımızın pusulasını oluşturuyor pusulamızı oluşturuyor" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıya katılan 31 komitenin göreve geldiği 8 Kasım 2022'den bu yana yaptığı çalışmaların istatistiki verilerini de paylaşarak, "Bugün bir araya geldiğimiz 31 komite, yaptığı bin 45 toplantıda, bin 645 karar alarak, sektörlerinin sorunlarına çözüm aradı. Biz de ATO yönetimi olarak komite toplantılarından çıkan sonuçların takipçisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Ticaretimizin, ihracatımızın gelişmesi, artması için birliğe, beraberliğe, istişareye her zaman ihtiyacımız var. Bu anlamda toplantılarımızı bundan sonraki süreçte de devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan enflasyonun reel sektörü etkilediğini kaydeden Baran, "Bugün sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada ticaretteki en büyük engel enflasyon ve belirsizlik ortamı. Bu soruna bağlantılı olarak finansmana erişim sorunu da devam ediyor" dedi. Baran, reel sektörün, işçi-işveren davaları, nitelikli işgücü ihtiyacı, ticari kredi kartlarına taksit konusu, vize uygulamaları, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi konularla ilgili sorunlar yaşadığına da dikkat çekerek, "Her sektörümüzün kendi özelinde karşılaştığı sorunları var. Tüm konuları masaya yatırıp atılabilecek adımları belirleyip çözüm arayışına yöneliyoruz. Amacımız, reel sektörümüzün ticaretinin ihracatının önündeki engelleri kaldırarak ülkemizin gelişimine hizmet etmek" diye konuştu. - ANKARA