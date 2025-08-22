ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Okula Dönüş İçin KDV İndirimi Çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, okula dönüş dönemi için KDV tatili çağrısında bulundu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Eylül ayında başlayacak 'okula dönüş' döneminde hem aile bütçesini rahatlatmak hem de zor bir dönemden geçen bazı sektörlere nefes aldırmak amacıyla giyim, ayakkabı, kırtasiye, bilgisayar ve eğitim teknolojileri gibi kalemlerde geçici KDV indirimi çağrısında bulundu. Baran, KDV indiriminin enflasyondaki iniş ivmesine katkı sağlayacağını da söyledi. Baran, küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların iç piyasaya yansıdığını, bunun yanı sıra, iç piyasada artan enerji ve işçilik maliyetleri ve düşük kurun etkisiyle başta hazır giyim ve ayakkabı olmak üzere birçok sektörün uluslararası rekabet gücünün olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Baran, "Enflasyondaki düşüş trendi umut verici ancak işletmelerimiz hala finansman açısından ciddi sıkıntılar yaşıyor. Diğer yandan aileler de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor. Bu tabloyu dikkate alarak, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak şekilde, yani okulların açıldığı dönemde KDV tatilinin başlamasını, bazı ürün gruplarında KDV oranının geçici olarak yüzde 1'e indirilmesini öneriyoruz" diye konuştu.

Benzer uygulamaların 2008'deki küresel ekonomik kriz sırasında da yapıldığını hatırlatan Baran, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. maddesinin Cumhurbaşkanı'na KDV oranlarını yüzde 1'e kadar indirme yetkisi verdiğini vurguladı. Baran, "Giyim, ayakkabı, okul ve kırtasiye malzemeleri ile öğrencilere yönelik bilgisayar ve yazılım gibi kalemlerde yapılacak bu geçici KDV indirimi hem ailelere rahat bir nefes aldırır hem de işletmelerimizin elini güçlendirir" dedi.

KDV indiriminin enflasyondaki iniş ivmesine katkı sağlayacağını da söyleyen Baran, "KDV indiriminin tüketicilere yansıması konusunda Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getiririz" ifadelerini kullandı. - ANKARA