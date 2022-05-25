ATO Başkanı Baran, "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" etkinliğinde konuştu Açıklaması - Haberler

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Mevcut koşullarda ayakta kalmak ve rekabet etmek için bilgi ve eğitim şart." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda'nın, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) ile gerçekleştirdiği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın 12'ncisi ATO Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Baran, ATO İDEA Şirketi organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğin açılısında yaptığı konuşmada, dijitalleşmeyle her alanda hızlanan değişim ve dönüşümün eğitimin önemini artırdığını vurguladı.

Oda olarak, üyelerini ve çalışanlarını e-ticaretten e-ihracata, muhasebeden kişisel gelişime kadar birçok alanda eğitim programları düzenleyerek desteklediklerine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Bu eğitimleri alarak kendini daha ileri taşımak isteyenler de bu programlara katılarak değişim ve dönüşüme ayak uyduruyor. Kendimize, ailemize, şehrimize ve ülke ekonomisine katkı sağlama gayreti içindeyiz. Mevcut koşullarda ayakta kalmak ve rekabet etmek için bilgi ve eğitim şart. Ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısı olan eğitim özellikle dinamik bir süreç içeren ticaret sektörü için gerekli."

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan da dört hafta sürecek eğitim programında Kovid-19 salgını süreciyle değişen yeni dünya düzenini ele almak istediklerine işaret etti.

Organizasyon kapsamında ilk program Ekonomist Ufuk Tarhan'ın "Gelecek Peşimizde" başlıklı sunumuyla başladı. Ayrıca 7 Haziran'da Mümin Sekman'ın "Rağmenciler: Zorlu Zamanlardan Güçlenerek Çıkmak" ve 14 Haziran'da Serdar Pirtini'nin "Dijital Kapitalizm Çağında Büyük Veri ve Metaverse Etkisi" seminerleri düzenlenecek.