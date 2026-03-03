ATO Başkanı Baran: 'Hırvatistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Hırvatistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere koyduğu hedef doğrultusunda ticaret hacmimizi kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçilik Müsteşarı Drazen Keser'in de yer aldığı görüşmede konuşan Baran, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, siyasi, kültürel ve insani boyutlarıyla da güçlü bir zemine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Hırvatistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldığını ve NATO ile AB üyelik süreçlerinde destek verdiğini hatırlatan Baran, Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Hırvatistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi önemsediklerini dile getirdi. Baran, "2015 yılında 387 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 2025 yılı itibarıyla 1 milyar dolara yaklaştı. 2025 yılında Hırvatistan'a 700 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 214 milyon dolar ithalat yaptık. Bu ivmeyi yeterli görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere koyduğu hedef doğrultusunda ticaret hacmimizi kısa vadede 2 milyar dolara, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin üretim ve dağıtım kapasitesi ile Hırvatistan'ın Avrupa Birliği iç pazarına erişim avantajı birleştiğinde, karşılıklı ticaretin ve bölgesel tedarik zincirlerinin çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Türk firmalarının Hırvatistan'daki yatırımlarının arttığını kaydeden Baran, "Türk firmalarının Hırvatistan'daki yatırımlarının arttığını memnuniyetle takip ediyoruz. Türk firmalarımızın ülkenizdeki yatırımlarının 400 milyon avro civarında olduğu belirtiliyor. Türk yatırımcılarımız bugün Hırvatistan'da turizmden inşaata, lojistikten enerjiye kadar çeşitli sektörlerde iş birliklerine imza atıyor. Bugüne kadar Hırvatistan'da Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilmiş projelerin toplam bedelinin 1,2 milyar dolar olduğu ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Hırvatistan ile Ankara'nın ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı