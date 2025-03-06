ATO Başkanı Baran: Faiz İndirimleri Reel Sektör İçin Olumlu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Dezenflasyon süreci ile birlikte faizlerin de düşüş eğilimine girmesi, reel sektör ve iş dünyamızın önünü görmesi açısından olumlu bir gelişmedir. Faizlerdeki düşüşün finansman maliyetlerini de düşürerek üretime, yatırıma, ticarete olumlu yansımasını bekliyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değerlendirdi. Baran yaptığı yazılı açıklamada, "Dezenflasyon süreciyle birlikte piyasalarda faizlerdeki

indirimin devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti oluşmuştu. Nitekim Merkez Bankamız bugünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek, 42,5 seviyesine çekti. Enflasyonla mücadele sürecindeki başarı, faiz indirimlerinin de devamının geleceğini işaret ediyor. Faizlerin düşüş eğilimine girmesi, finansman maliyetlerini de düşürerek, reel sektör ve iş dünyamızın önünü görmesi, planlamalarını yaparak, yatırım, üretim ve ticaretin artmasına olumlu yansıyacaktır. Finansman maliyetleri, iş dünyamız açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle bankaların indirim kararını kredi faizlerine yansıtarak süreci desteklemelerini bekliyoruz" dedi. - ANKARA