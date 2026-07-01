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ATO Başkanı Baran'dan reel sektöre yönelik "kredi imkanları genişletilmeli" talebi Açıklaması

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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yüksek faiz ve finansmana erişim sorunlarının reel sektörü ve KOBİ'leri olumsuz etkilediğini belirterek, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini başlatması ve kredi sınırlamalarının gevşetilmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, reel sektörün yüksek faiz ortamı ve finansmana erişimde problem yaşadığını belirterek ekonomi yönetimine önerilerde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO 29. Dönem Haziran Ayı Olağan Müşterek Meclis Toplantısı yapıldı.

Açıklamada, Baran'ın toplantıda yaptığı konuşmaya yer verildi. Yüksek faiz ile finansmana erişim problemlerinin işletme sermayelerini tükettiğini ve işletmelerin karlılıklarını koruyamadığını belirten Baran, finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların özellikle KOBİ'leri olumsuz etkilediğine ve takipteki KOBİ kredilerinin, bir yılda yüzde 126 artarak 5,7 milyar dolara yükseldiğine dikkati çekti.

Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirim sürecini başlatması ve bankaların kredi kullandırmalarına sınır getiren düzenlemelerin gevşetilmesi gerektiğini vurgulayarak "Reel sektöre ayrılan kaynaklar, daha kapsamlı bir şekilde devreye alınmalı. Ekonominin çarklarını döndürecek mümkünse sıfır faiz oranı ile 5 yıl gibi uzun vadeli geri ödeme takvimiyle, kredi imkanları genişletilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Bankaların kredi kullandırmalarını sınırlayan düzenlemeler gevşetilmeli"

Belirlenecek takvim içinde gerçek kişilerin, gayrimenkul satarak işletmesine sermaye koyması halinde değer artış kazancına gelir vergisi istisnası, tapu harcına da geçici istisna getirilmesi önerisinde bulunan Baran, faiz oranlarının düşmesini sağlamak için döviz talebini azaltıcı uygulamaların devreye alınması gerektiğini kaydetti.

ATO Başkanı Baran, reel sektöre ayrılan kaynakların, daha kapsamlı şekilde devreye alınması gerektiğinin altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mutedil bir şekilde faiz indirim sürecini başlatmalıdır. Aşağı yönlü eğilim göstermeyen faiz oranı, gelecek için enflasyon beklentisinin yukarıda kalması sonucunu doğuruyor. Bankaların kredi kullandırmalarına sınır getiren düzenlemeler gevşetilmelidir. Kredi kullanırken yüzde 5 gibi bir oran olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, belli bir süre alınmamalıdır. Faiz oranlarının düşmesini sağlamak için döviz talebini azaltıcı uygulamalar devreye alınmalıdır. Yerlileşme ve Türk malı kullanma konusundaki teşvikler, kamu satın alım prensipleri genişletilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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