ATO Başkanı Baran'dan Vergi Reformu Çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminin sadeleştirilmesi, tek oranlı hale getirilmesi ve gelir dağılımında adaleti sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasının, hem mükelleflerin yükünü hafifleteceğini hem de devletin gelirlerini artıracağını bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun vergi sistemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeleri, iş dünyasının ortak sesi olarak gördüklerini belirtti.

Vergi sistemine ilişkin reformun bir an önce hayata geçirilmesini her fırsatta dile getirdiklerini aktaran Baran, "Yüksek dolaylı vergi oranları, işletmelerimizin rekabet gücünü zayıflatıyor. KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin payının yüksekliği, bu alandaki adaleti de zedeliyor. Vergi sistemimiz, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Baran, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin varlığının tüm kesimlerce kabul edildiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kayıt dışı, ülke ekonomisinin gelişiminin önündeki en büyük engel. Kayıt dışının olduğu ekonomide, kayıtlı işletmeler yel değirmenleriyle rekabet ediyor. 'Kayıt dışı'na, adı üstünde kayıt dışında olduğu için ulaşılamıyor. Vergi incelemesi kayıtlı mükellefe yapılıyor. Mevcut koşullarda da denetim, işini, ticaretini düzgün yapan, vergisini tam ve zamanında veren iş insanlarının moralini bozuyor. Vergi sistemimizin sadeleştirilmesi, tek oranlı hale getirilmesi ve gelir dağılımında adaleti sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması hem mükelleflerin yükünü hafifletecek hem de devletimizin gelirlerini artıracaktır."

Bu alandaki afların vergi zeminini bozduğunu ve uyumlu mükellefi olumsuz etkilediğini belirten Baran, verginin af ya da denetim arasına sıkıştırılmaması, iş dünyasıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.