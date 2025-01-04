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ATM'ye gidenler elleri boş döndü

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Birçok ATM kullanıcısı, ATM'lerden para çekmekte zorluk yaşadı. ATM'lerde 5, 10, 20 TL'lik banknotlar bulunmuyor. Bu durum, ATM'ye para çekmek için gelen birçok kişinin eli boş dönmelerine neden oldu. Sorunun ne zaman çözüleceği konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.

Vatandaşların ATM'lerden para çekme konusunda yaşadığı zorluklar her geçen gün artıyor. 5, 10, 20 ve 50 TL'lik banknotların bulunmaması, günlük çekme limitlerinin artması ve ATM'lerdeki paranın hızla tükenmesi bu sorunu daha da derinleştiriyor.

ATM'LERDE GÜNLÜK ÇEKME LİMİTİ ARTTI, ANCAK SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Yeni yıl ile birlikte ATM'lerdeki günlük para çekme limitleri 5-10 bin TL aralığından 15-20 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak, bu artış ATM'lerdeki paranın daha hızlı tükenmesine ve vatandaşların başka ATM'ler aramasına yol açtı.

ATM'LERİN KAPASİTESİ YETERSİZ: KÜÇÜK BANKNOTLAR YER KAPLIYOR

Bir ATM, yaklaşık 800 bin ile 1 milyon TL arasında para alabiliyor. Ancak, bankalar genellikle bu kapasitenin sadece 500 bin TL ile 700 bin TL'sini dolduruyor. Ayrıca, düşük banknotlar ATM'lerde daha fazla yer kapladığı için bu banknotlar sıkça bulunmuyor.

ATM'LERDEN KÜÇÜK PARALAR ÇEKMEK ARTIK İMKANSIZ

ATM'lerin bozuk para verme konusunda yaşadığı sıkıntılar, vatandaşlar arasında şikayetlere yol açtı. Küçük paralara ihtiyacı olan kullanıcılar, ATM'lerden 5, 10, 20 TL'lik banknotları çekemiyor ve bu durum günlük yaşamda zorluklar yaratıyor.

Bir vatandaş ATM'den 20 TL çekmeye çalıştı ancak cihaz bu miktarı veremedi. 50 TL de çekmeyi deneyen vatandaş, yine aynı sonucu aldı. Küsuratlı bir ödeme talebiyle 180 TL çekmeye çalıştığında ise sadece 100 TL verilebileceği belirtildi. Bu test, ATM'lerde yaşanan yetersizliğin somut bir örneği oldu.

ATM'ye gidenler elleri boş döndü
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu olay aylardır var dün ziraata atmden para yatırdım üstü olan elli kuruşu vermedi onun yerine ağaç dikeceklermiş

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