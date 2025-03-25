ATM'lerde yeni kriz! Şikayetler arttı, bankalar çözüm bulamıyor

Para çekmek için uğradıkları ATM'lerde makinelerden aldıkları paraların yırtık olduğunu ifade eden vatandaşlar, tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyor.

BANKALAR HENÜZ ÇÖZÜM BULMUŞ DEĞİL

ATM'ye para sıkışması ya da haznede hasarlı bir paranın yer alması durumlarında ortaya çıkan soruna bankalar henüz bir çözüm bulmuş değil. Konuyla ilgili henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı.