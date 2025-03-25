Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde

İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? CHP'nin planlarını alt üst eden madde
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

İmamoğlu soruşturması üzerinden Mehmet Şimşek'e çok sert sözler
Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı

Kepenkleri gören vatandaş isyan etti! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama

Bahçeli entübe mi edildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

ATM'lerde yeni kriz! Şikayetler arttı, bankalar çözüm bulamıyor

ATM'lerde yeni kriz! Şikayetler arttı, bankalar çözüm bulamıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde ATM'den çektikleri paralarda yırtıklık ve kopukluklarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, görselleri sosyal medyadan paylaşarak bankaların bu duruma bir çözüm bulması çağrısında bulundu.

Para çekmek için uğradıkları ATM'lerde makinelerden aldıkları paraların yırtık olduğunu ifade eden vatandaşlar, tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyor.

ATM'lerde yeni kriz! Şikayetler arttı, bankalar çözüm bulamıyor

BANKALAR HENÜZ ÇÖZÜM BULMUŞ DEĞİL

ATM'ye para sıkışması ya da haznede hasarlı bir paranın yer alması durumlarında ortaya çıkan soruna bankalar henüz bir çözüm bulmuş değil. Konuyla ilgili henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title