Atkasan A.Ş. Plastik Atık Azaltma Programı'ndan Onay Aldı

ATIK yönetim şirketi Atkasan A.Ş., Birleşmiş Milletler'in sertifikasyon kuruluşu Verra'nın Plastik Atık Azaltma Programı'na başvurarak onay aldı. Atkasan, 'Together for Tomorrow: Collaborative Plastic Collection and Community Empowerment' adlı projesiyle plastik kirliliğinin azaltılmasına yönelik somut katkılarda bulunmayı hedefliyor. Konuya dair açıklama yapan Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grup Genel Müdürü İsa Doğanlı, "ATKASAN A.Ş., olarak BM sertifikasyon kuruluşundan onay alan ilk Türk şirketi olduk" dedi.

Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grup şirketi olan Atkasan A.Ş., uluslararası başarıya imza attı. 'Together for Tomorrow: Collaborative Plastic Collection and Community Empowerment' adlı projesi ile Birleşmiş Milletler'in sertifikasyon kuruluşu Verra'nın Türkiye'de ilk defa oluşturduğu Plastik Atık Azaltma Programı'na başvurarak onay aldı.

Programa dünyada yalnızca 22 projenin kayıtlı olduğunu belirten Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grup Genel Müdürü İsa Doğanlı, "Su ekosistemlerine her yıl 19-23 milyon ton plastik atık sızıyor. Plastik kirliliği, yaşam alanlarını ve doğal süreçleri değiştirmekle kalmıyor; iklim değişikliğine uyum sağlama yeteneğini azaltıyor, geçim kaynaklarını, gıda üretim yeteneklerini ve sosyal refahını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım atarak Verra tarafından onaylanan plastik kredisi programına katıldığımızı kamuoyuyla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz atık toplama ve geri kazanım faaliyetleri, plastik kirliliğinin azaltılmasına yönelik somut katkılarda bulunuyor. Alınan plastik kredisi, çevresel sorumluluğumuzu belgelendiren uluslararası bir onay niteliği taşıyor" dedi.

'PLASTİK ATIKLARIN AZALTIMI KONUSUNDA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Verra'nın 'Plastic Waste Reduction Standard' (Plastik Atık Azaltım Standardı) doğrultusunda yürüttükleri çalışmaların hem toplumsal farkındalığı artırdığını hem de döngüsel ekonomiye faydaları olduğunu söyleyen Doğanlı, "Atkasan olarak, belirli bölgelerdeki plastik atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesi süreçlerini izlenebilir, ölçülebilir ve doğrulanabilir şekilde yürütüyoruz. Böylece hem çevresel etkilerimizi azaltıyor hem de yerel ekonomilere destek oluyoruz. Bu başarı, yalnızca bizim değil, aynı zamanda tüm paydaşlarımızın ortak çabasının bir sonucu. Sürdürülebilir bir gelecek için attığımız bu adımın sektörümüzde benzer girişimlere ilham vermesini diliyoruz. Çevre dostu politikalarımızı daha da ileri taşıyarak, plastik atıkların azaltımı konusunda kalıcı çözümler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'den ilk başvuran ve onay alan şirket unvanını kazanan Atkasan A.Ş.nin katıldığı Verra'nın Plastik Atık Azaltma Programı'nda dünya çapında 22'si onaylı 81 proje bulunuyor. Projelerin sekizi geri dönüşüme odaklanırken, kalanı toplama ve iki faaliyetin birlikte kurgulandığı işlemleri içeriyor. Plastik atıkların toplanması ya da toplanmış olan atıkların kullanılarak ekonomiye geri kazandırılması işlemleri gerçekleştiğinde her bir ton başına 1 kredi olarak değer kazanıyor. Bu kredinin tanımlanması için ise VERRA'ya başvuru yapılarak Plastik Kredisi Sertifikasyonu alınması gerekiyor. Söz konusu süreç için ilk adımlarını 2022'de atan Atkasan A.Ş., 2023'te 4 tam günlük bir denetimden geçti. İzmir ve Manisa tesislerindeki faaliyetler adına geri dönüşüm kapsamında raporlar oluşturulmasının ardından 2025'te onay aldı. Plastik atık geri dönüşümü kapsamında dünyada 23745 adet kredi onaylanmış olup, Atkasan A.Ş. ilk etapta tek başına 8570 adet kredi oluşturabilecektir."