Atılım Üniversitesi Hidrojen Enerjisi Alanında Öncü Projeler Geliştiriyor

Atılım Üniversitesi bünyesindeki Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı, deniz suyundan hidrojen üretimi ve yerli elektrolizör teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik TÜBİTAK destekli projeler gerçekleştiriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Yılser Devrim'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Türkiye'deki öncü araştırmalar arasında önemli bir yer tutuyor.

Bu kapsamda, TÜBİTAK ile Güney Kore arasındaki ikili işbirliği programı kapsamında yürütülen bir proje, deniz suyu entegreli hidrojen üretiminde anyon değişim membran elektrolizör teknolojisine odaklanıyor. Bu proje sayesinde tatlı su kaynaklarını tüketmeden deniz suyundan yüksek verimle hidrojen üretimi hedefleniyor. Geliştirilen yeni membran ve hücre teknolojileriyle, enerji tüketimi önemli ölçüde azaltılırken, Türkiye'nin hidrojen enerjisi teknolojilerinde küresel ölçekte rekabetçi bir konuma yükselmesi amaçlanıyor.

Laboratuvarda yürütülen diğer stratejik proje ise TÜBİTAK 1001 desteğiyle geliştirilen anyon değişim membran elektrolizör teknolojisine yoğunlaşıyor. Bu proje kapsamında yerli üretilen malzemelerle dışa bağımlılığın azaltılması, yüksek verimlilik ve uzun ömürlü elektrolizör sistemlerinin geliştirilmesi, endüstriyel ölçekte uygulanabilir ve rekabetçi maliyetli teknolojilerin üretilmesi hedefleniyor.

Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri Araştırma Laboratuvarı, deniz suyundan hidrojen üretimi için geliştirilen anyon değişim membran teknolojisine yoğunlaşan dünyadaki sayılı merkezler arasında bulunuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri" alanında uzmanlaşmış üniversite seçilen Atılım, sürdürülebilir enerji teknolojilerinde Türkiye'nin öncü kurumları arasında yer alıyor.

"Öncü çözümler geliştirdik"

Açıklamada projelerle ilgili görüşlerine yer verilen Devrim, hidrojen enerjisinin geleceğin sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Atılım Üniversitesi olarak hem deniz suyundan hidrojen üretimi hem de yerli elektrolizör teknolojileri alanında öncü çözümler geliştirdiklerini aktaran Devrim, şunları kaydetti:

"YÖK tarafından Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pilleri alanında uzmanlaşmış üniversite seçilmek, bu çalışmaların ulusal ve küresel ölçekteki önemini ortaya koyuyor. Bu projeler, Türkiye'nin enerji dönüşümü, teknoloji geliştirme kabiliyeti ve uluslararası rekabet gücü açısından kritik bir role sahip."