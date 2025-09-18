Atıl Araziler Değerlendiriliyor: Hüyük'te Tarımsal Yenilikler Hayata Geçiyor

Haberler

Konya'nın Hüyük ilçesinde, atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi amacıyla yeni projeler başlatıldı. Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahri Dağdaş Enstitüsü işbirliğinde aspir tohumu dağıtımı yapıldı ve çiftçilere destek olundu.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen yeni projeler ile atıl durumdaki araziler değerlendiriliyor.

Bu çerçevede, Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde atıl arazilerin değerlendirilmesi ve tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması projesi hayata geçirildi. Üreticilere düzenlenen törende aspir tohumu dağıtıldı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlker Topal'ın da katıldığı programda çiftçilere aspir tohumları teslim edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yöre çiftçisinin üretim gücüne katkı sunacak önemli bir adımın daha atıldığına dikkat çekilerek, "Geleceğimiz için toprağı işleyen, üretimi büyüten tüm çiftçilerimize bereketli kazançlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
