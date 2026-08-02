Haberler

Atıklardan yaptığı hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkı sağlıyor

Atıklardan yaptığı hediyelik eşyalarla aile bütçesine katkı sağlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kapadokya'nın simgeleri ile yöreye özgü motifleri, atık malzemelerden yaptığı hediyelik eşyalara işleyen usta öğretici Döne Aytekin: "Geri dönüşüme önem veriyorum. Atık şişe, tepsi, çömlek, kağıt gibi ürünleri geri dönüşüme kazandırmaya çalışıyorum" "Yıllarca kadınlarımızı yetiştirdim. Onlar da kendi ekonomilerine katkı sağladı. Kadınlarımız da hayallerinden vazgeçmesin"

Nevşehir'de halk eğitimi merkezleri ile belediyelerde yaklaşık 10 yıl usta öğretici olarak çalışan Döne Aytekin, kurduğu atölyede çöpe giden atıkları hediyelik eşyaya dönüştürerek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Aytekin, yıllarca kursiyerlerine aktardığı bilgi ve deneyimini, Nar beldesinde kurduğu atölyesine taşıdı.

Atık cam şişeler, atıl ev eşyaları ve meyve çekirdeklerine yeniden hayat veren Aytekin, seramik, ahşap ve su kabağına desen çalışması yaparak her birini dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Aytekin, ürünlerini Kapadokya'daki oteller, turizm acenteleri ve hediyelik eşya satış noktaları aracılığıyla turistlerle buluşturuyor.

Kapadokya'nın simgeleri ile yöreye özgü motifleri eserlerine işleyen Aytekin, hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyor hem de bölgenin kültürel değerlerini turistlere farklı bir bakış açısıyla tanıtıyor.

Döne Aytekin, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca yüzlerce kursiyere eğitim verdiğini belirterek, yıllardır kurmayı hayal ettiği atölyesinde çalışmanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

"İnternet üzerinden satış yapıyoruz"

Atölyesinde ziyaretçilere uygulamalı çalışmalar da yaptırdığını anlatan Aytekin, belde sakinlerinin el becerilerinin gelişmesi için eğitim programları da düzenlemeyi planladığını söyledi.

Kapadokya'nın doğal ve kültürel zenginliklerinden ilham aldığına dikkati çeken Aytekin, şöyle konuştu:

"Geri dönüşüme önem veriyorum. Atık şişe, tepsi, çömlek, kağıt gibi ürünleri geri dönüşüme kazandırmaya çalışıyorum. Özellikle turizme katkıda bulunmak ve Kapadokya bölgemizi tanıtmak için internet üzerinden satış yapıyoruz. Bölge, turizme açık bir yer olduğu için otel ve acentelerde ürünlerimize yer veriliyor. Kabak çekirdeklerini magnet olarak, kayısı ve vişne çekirdeklerini şişelerin üzerinde değerlendiriyorum. Workshoplar düzenlediğim için atölyeye gelenlerin izleme imkanı oluyor. Bu benim hayalimdi. 10 sene usta öğretici olarak çalıştım. Birçok insanla yüz yüze çalışma imkanım oldu."

"Kadınlarımız hayallerinden vazgeçmesin"

Kadınlara da üretmekten vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Aytekin, "Yıllarca kadınlarımızı yetiştirdim. Onlar da kendi ekonomilerine katkı sağladı. Kadınlarımız da hayallerinden vazgeçmesin. Öğrendiklerini, ürettiklerini onlar da pazarlayabilsin. Dükkanımı açıp kendi başıma ürün çıkartmak, yerleştirmek, o ürünleri sergilemek, insanlara sunmak mutluluk ve özgüven veriyor. Onlar da o mutluluğu yaşasın isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu ile ilgili yeni gelişme
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarı, boşanma tebligatlarına dikkat çekti

Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarının başı dertte
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Ağustos'ta iki tutulma birden yaşanacak: İşte takip edilebilecek yerler

Bu muhteşem gök olayı kaçmaz: İşte takip edilebilecek yerler
Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Ahlaksız teklifin faturası ağır oldu! İşte gece kaydedilen o görüntü
Turistleri taşıyan uçak düştü! 13 kişi hayatını kaybetti

Uçak düştü, kurtulan olmadı! Cansız bedenleri yan yana dizdiler