Devrim niteliğinde buluş! 'Siyah asker' olarak anılıyor, yeni dönemi başlatacak

OMÜ Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, organik atıkları tüketip değerli gübreye dönüştürebilen siyah asker sineğinin çevre ve ekonomi için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, özel laboratuvar ortamlarında üretilebilen bu böcek türünün, biyolojik atıkların geri dönüşümünde büyük rol oynayabileceğini vurguladı. Siyah asker sineğinin atıkları kısa sürede organik gübreye dönüştürerek hem tarımsal verimliliğe katkı sağladığını hem de çevre kirliliğini azalttığını kaydeden Yanar, bu böceğin biyoteknoloji ve sürdürülebilir tarım açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Yanar, "Bu türün biyolojik döngüye katkısı çok büyük. Hem atık yönetimi hem de sürdürülebilir tarım için devlet destekli projelerle üretiminin teşvik edilmesi gerekiyor. Ayrıca protein bakımından zengin larvaları, hayvan yemi olarak da kullanılabiliyor" dedi.

"HER ATIĞI YİYEBİLİYOR"

Sıfır atık konusunun her geçen gün önem kazandığı Türkiye'de, hemen hemen her atığı yiyebilen 'siyah asker sineği böceği' üreten Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, böcek hakkında ortaokul öğrencilerini bilgilendirdi. Canik İmam Hatip Ortaokulu'na ekibi ile birlikte giden Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, öğrencilere siyah asker sineğini anlattı. Uygulamalı bir eğitim yapan Yanar, çocukların yediği elma, armut gibi meyvelerin atıklarını böceklerin olduğu kutuya koydu. Böcekler dakikalar içinde atıkları yemesi, öğrencileri de şaşırttı.

"ÇOK HIZLI ATIK TÜKETİM ORANINA SAHİP"

Böcek ile ilgili bilgi veren Oğuzhan Yanar, "Siyah Asker Sineği son derece kıymetlidir. 40 günlük bir yaşam döngüsü içerisinde çok hızlı atık tüketim oranlarına sahiptir. Sonrasında organik bir gübre ortaya çıkıyor. Böceğin kendisi de sonrasında tavuk, balık yemi haline gelebiliyor. Bunların yanı sıra başka kıymetli ürünlerde elde etmek mümkündür. Bizim şiddetle bu tür projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın son günlerde yaptığı projeleri görüyoruz. Bu projeler arasında bizim böcek projemizin olmasını düşünüyoruz. Yerel idarelere sesleniyoruz. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Bizi dinleyin. O kadar çok üretim var ki ve bunun sonucunda çöpe giden o kadar çok şey var. Biz ne kurtarabilirsek o kar mantığıyla bakıyoruz. Bu böcekle ciddi şeyleri kurtarabileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle istenmeyen gazların, karbon monoksit, metan gazı gibi gazların azaltılmasında sera etkisi oluşturabilecek gazların miktarının azaltılmasında son derecek etkili olduğunu biliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla bunları tespit ettik. Bunun yanı sıra bu böceğin çok kaliteli bir gübre olduğunu biliyoruz. Sağlıklı bir tarım için olmazsa olmaz bir gübrenin ortaya çıktığını biliyoruz. Bu çocuklar gelecekleri büyükleri. Zaman zaman bugünün büyüklerine anlatıyoruz ama anlamıyorlar. Bugün yaptığımız etkinlik fazlasıyla amacına ulaştı. Çocuklarımıza daha az çöp noktasında ve attıkları çöpün geri dönüştürebilirliği noktasında çok faydalı bir bilgi verdik. Canlı bir şekilde böceklerimizi getirdik ve onların da bunu görmelerini sağladık. Bu bilgilendirmelere devam edeceğiz" diye konuştu.