Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
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İsrail ile İran arasında başlayan ateşkesle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yolu göründü. Benzinde 2 lira 67 kuruş, motorinde ise 4 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 48 lira 67 kuruş, motorinin litresi ise 48 lira 89 kuruştan satılacak.

12 gün süren İsrail- İran savaşı sonrası akaryakıt fiyatları hızla yükseldi. Savaş öncesi motorinin litresi 46 liradan, benzinin litresi 48 liradan satılıyordu. Motorin fiyatı 53 lirayı, benzin fiyatı 55 lirayı aştı.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Çatışmaların durmasının ardından petrol fiyatının düşmesiyle motorinde ilk indirim gerçekleşti. Fiyat 1 lira 66 kuruş ucuzladı. Ateşkes kararı sonrasında ise benzinde 2 lira 67 kuruş, motorinde ise 4 lira 4 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 49 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 48 lira 67 kuruş, motorinin litresi ise 48 lira 89 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısamet:

ama mazot 8 lira artmıştı 4 liraya ne oldu yine oyuna geldik galiba:)

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Para lazım paraaaaa, Alıştıra alıştıra nasıl da yapıyorlar, bir ileri, bir geri......

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Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

Geçen hafta 10 lira koy bu hafta 4,4 lira indirim yap millette sevinsin.

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Haber YorumlarıKara_kalem:

İSRAİL İRAN GERGÜNLİĞİ DÖNEMİNDE KUZEYDEN GÜNEYE BATIDAN DOĞUYA DÜNYADA HİÇ BİR ÜLKEDE AKARYAYIT FİYATLARI DEĞİŞMEZKEN TÜRKİYEDE BORSA GİBİ HER GÜN TABELA DEĞİŞİYOR TABELALR YALAMA OLDU ARTIK ELEKTRONİK DEĞİL KÂĞIT İLE YAZMAYA BAŞLADILAR FİRMLAR

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Petrol Baronları kazandığınız o haksız kazançların kuruşuna kadar tek tek hesabını vereceksiniz. Ayarıyla oynadığınız kantar elbet sizleri de tartar.

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