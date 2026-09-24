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ATB eylül meclisinde tarımın ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdüğü belirtildi

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ATB'nin eylül ayı meclis toplantısında tarım ve ticaret sektörlerindeki gelişmeler ele alındı; Başkan Ali Çandır, 2027-2029 OVP'yi tarım açısından yorumladı. Çandır, tarımın ilk çeyrekte yüzde 4,8, ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdüğünü belirtti ve istikrarlı büyüme çağrısı yaptı.

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) eylül ayı meclis toplantısında, tarım ve ticaret sektörlerindeki gelişmeler, ekonomik veriler ele alındı.

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci'nin başkanlığında üyelerin katılımıyla Borsa Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, borsanın dört yıllık çalışmaları değerlendirildi.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, burada konuşmasında, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı tarım açısından yorumladı.

Yüksek katma değerli üretim, AR-GE ve teknoloji kullanımı, yöresel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması, verimlilik ve rekabetçiliğin geliştirilmesi gibi başlıkların öne çıktığını belirten Çandır, tarım politikalarının yalnızca fiyatlar üzerinden değil, üretimin devamlılığı ve üreticinin sürdürülebilirliği açısından da ele alınması gerektiğini söyledi.

Kalıcı fiyat istikrarının üretim ve arz kapasitesinin güçlü tutulmasından geçtiğini kaydeden Çandır, üreticinin üretimde tutulmasının gıda arz güvenliği açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Tarım sektörünün ilk çeyrekte yüzde 4,8, ikinci çeyrekte ise yüzde 13,3 büyüdüğünü anlatan Çandır, "Bizim asıl hedefimiz, tarımda bir yıl yüksek, diğer yıl düşük büyüme değil, üreticinin kazandığı, üretimin arttığı ve sektörün geleceğine güvenle baktığı istikrarlı bir büyüme olmalıdır." dedi.

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Görev yaptığı dönemdeki projeler hakkında da bilgi veren Çandır, sorunları yalnızca dile getiren değil, her zaman çözüm arayan ve yarını da düşünen bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

Ortak akılla dört yıl boyunca tarım ve ticaret sektörünün nabzını tuttuklarını söyleyen Çandır, "Hububat, susam, yaş meyve sebze, zeytin ve zeytinyağı, et ticareti ve hayvancılık, kesme çiçek, tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere sektörlerimizin sorunlarını doğrudan sektör temsilcileriyle konuştuk." diye konuştu.

Tarımı yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görmediklerini belirten Çandır, toprağın, suyun, çevrenin ve doğanın korunmasının sektörün geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Borsa'nın çalışmalarının bundan sonraki süreçlerde de devam edeceğini belirten Çandır, seçimlerin 1 Ekim'de yapılacağını anımsattı.???????

Kaynak: AA
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