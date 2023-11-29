ATB Başkanı Ali Çadır: "Turizmde kafa saymak yerine kasa sayalım"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Abdullah İnan başkanlığında toplandı. Yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili üyelerin bilgilendirildiği Meclis'te ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarım, ekonomi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

10 Kasım'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan ATB Başkanı Ali Çandır, "Yüz yılını geride bırakan devletimizin ve Cumhuriyet'imizin kurucusu ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz aydayız. Ata'mızı ve onun silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle ve şükranla anıyorum. Allah rahmet eylesin. Onun fikirlerinin ve ufkunun koruyucusu olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Devletimizin ve Cumhuriyet'imizin nice yüzyıllara çağdaş, laik, demokrat, sosyal bir hukuk devleti olarak ulaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Turizmde kafa saymak yerine kasa sayalım"

Antalya ekonomisinin hareketli bir yaz dönemi geçirdiğini, 2019 yılı turist rekorunun bu yıl kırıldığını kaydeden Çandır, ülke genelinde 50 milyonu aşan yabancı turist ve 40 milyar doları aşan turizm geliri sağlandığını belirtti. Çandır, verilere göre Antalya'nın 16 milyona yakın yabancı turist ve 15 milyar dolara yakın turizm geliriyle yılı kapatacağını kaydetti. Çandır, "Sektör temsilcileri erken rezervasyon seçeneğine artan talebe bağlı olarak 2024 yılının turizm sektörü için olumlu geçeceğini öngördüklerini ifade ediyorlar. Umarız bu öngörüler gerçekleşir. Hem kentimiz hem de ülkemiz için bereketli bir yıl olur. Ancak burada odaklanmamız gereken konu, kafa saymak yerine kasa saymak olmalıdır" dedi.

Geçen yıl Antalya'da yapılan yabancı gecelemelerin yüzde 86'sının Alanya, Kemer, Muratpaşa ve Serik olmak üzere 4 ilçede yapıldığına dikkat çeken Çandır, turizmdeki bereketten tüm ilçelerin faydalanması gerektiğini söyledi. Çandır, "Turizmi 12 yayma hedefinin yanı sıra 19 ilçeye yayma hedefi de belirlenmelidir. Diğer ilçelerimizin pastadan daha fazla pay alabilmelerini özendirecek çalışmalar yapılmalıdır. Kaynaklarımızı korumalı, sektörü daha tasarruflu ve sürdürülebilir bir hale getirmeliyiz" diye konuştu.

"Karşılıksız çekte büyük artış"

ATB Başkanı Ali Çandır, ekonomiyle ilgili değerlendirme bulundu. Antalya'nın Haziran ayından bu yana ülke ortalamasının altında bir ekonomik performansa sahip olduğunu kaydeden Çandır, karşılıksız çek sayısındaki artışa dikkat çekti. Çandır, "Son açıklanan verilerde bu durum devam etmektedir. Kurulan şirket sayısındaki azalma hızında ve kapanan şirket sayısındaki artış hızında ülke ortalamasından iki kat kötü durumdayız. Çek ile ödeme hacmimiz geçen yılın ekim ayına göre yüzde 122 artmış durumda ve ülke ortalamasının üzerinde bir artışa sahiptir. Ancak karşılıksız çek hacminde geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 745 artış söz konusu olmuştur. Ülke ortalamasının 3 katından fazla bir artıştır bu miktar. Aslında buna benzer bir artışı temmuz ayında da yaşamıştık" diye konuştu.

"Krediye erişimde zor bir dönem bizi bekliyor"

Kredi büyüme eğilimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Çandır, ekonomi yönetiminin hem OVP stratejisinde hem de uygulama programlarında iş dünyasının finansman ihtiyacını karşılamayı öncelediği açıklamasına rağmen bu stratejinin hayata geçmediğini söyledi. Çandır, "Taşıt kredileri yıllık yüzde 180 büyürken iş dünyası kredileri ortalama yüzde 50 civarında büyüyebilmiştir" dedi. Çandır, son 1 yılda Antalya iş dünyasının kredi kullanımının ülke genelinin altında kaldığını bildirirken, "Bunun tek istisnası ticaret sektöründe ülke genelindeki yıllık yüzde 47'lik artışa yaşanırken, kentimizde yüzde 76'lık bir kredi büyümesi yaşanmıştır. Tarım sektöründe ise yüzde 101'lik ülke genelindeki kredi büyümesine karşılık kentimizde ancak yüzde 73 büyüme yaşanmıştır" dedi. Antalya ekonomisinin, yaz aylarındaki hareketliliğin ardından yılın son çeyreğine yavaşlama ile girdiğini, fahiş artan kredi maliyetlerinin yanı sıra krediye erişimde de ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Başkan Çandır, "Enflasyondan arındırılmış kredi büyümesi, yani reel kredi artışı giderek zayıflamaktadır. Önümüzdeki dönemde kredi maliyetlerinde ve krediye erişimde daha zorlu şartların yaşanacağı beklentisini dikkate almamızda büyük fayda vardır" diye konuştu.

ÇKS desteği sevindirdi

Antalya'daki arazilerin parçalı olması ve miras kaynaklı hukuki sorunlar nedeniyle üreticilerin büyük bölümünün Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip olmadığını, 18 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, mülkiyet ve miras kaynaklı sorunlar sebebiyle sisteme kayıt yapılamayan alanların taahhüt ile kayıt altına alınması sağlandığını hatırlatan Başkan Çandır, şunları söyledi:

"Ülkemiz bitkisel üretim değerinin yüzde 6,5'ini sağlayan Antalya, desteklerden yüzde 1 oranında dahi faydalanamıyor. Bu düzenleme ile uzun süredir talep ettiğimiz mülkiyet ve miras kaynaklı ÇKS sorunlarımızın çözümü için önemli bir adım atıldı. Artık kent olarak desteklerden daha fazla pay alabiliriz. Değişiklik, tarımsal üretimi ve üreticilerin kayıtlılığını artırmada önemli bir adımdır. Sorunun çözümü için Bakanlığımıza ve konuyu gündemlerine alan komitelerimize teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimizi 2 Ocak'a kadar tarım ilçe müdürlüklerine başvurmaya davet ediyorum."

YÖREX teşekkürü

Bu yıl 12'ncisini "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla düzenledikleri Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in 7 bölgeden gelen 500'den fazla katılımcıya ev sahipliği yaptığını belirten Çandır, fuarı 4 günde 355 bin 475 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. Çandır, "Halkımızın yoğun ilgisiyle karşılanan YÖREX'e destek veren iş dünyamızın lideri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bizleri yalnız bırakmadığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Açılış programına katılan ve destek olan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, danışma kurulumuza, tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

YÖREX'te büyük marketlerle iş bağlantıları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da YÖREX'te yöresel ürün üreticileri, ulusal market ve e-ticaret sitelerinin TOBB'un organizasyonuyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve önemli iş bağlantıları sağlandığını kaydeden Çandır, "Beni etkilemesi bakımından bir örneği paylaşmak isterim. Hatay'ın yöresel ürünlerine sahip çıkan HAZEK Kadın Kooperatifi ile yaygın olarak bilinen e-ticaret sitesi bir iş anlaşması yaptı. Yaptıkları bu anlaşma ile önümüzdeki 6 aylık üretim kapasitelerinin tamamı karşılandı. Amaçlarımızla uyumlu bu ve benzeri pek çok başarılı iş anlaşmasının yapılması, YÖREX'in önemli bir çıktısıdır" diye konuştu.

Meclis'te üyeler, sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. - ANTALYA