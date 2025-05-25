Atatürk Üniversitesi'nde Kurban Bayramı Öncesi Koyun ve Koç Satışları Artıyor

Atatürk Üniversitesi'nde Kurban Bayramı Öncesi Koyun ve Koç Satışları Artıyor
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Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, kurban bayramı öncesi yetiştirdiği koyun ve koçları satışa sunuyor. Yıl boyunca üretilen hayvanların sağlık kontrolleri titizlikle yapılıyor.

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki koyunculuk biriminde yetişen hayvanlar adeta kapışılıyor.

Üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmaları için yetiştirilen koyun ve koçların bir kısmı halka destek olmak amacıyla özellikle kurban bayramına kısa bir zaman kala satışa çıkarılıyor. Morkaraman, Tuj, İvesi, Karayaka ve Romanov x Morkaraman Melez koyunlar ile Kıl keçisi türünden küçükbaş hayvanların yetiştirildiği birimde kontrol, sağlık ve temizlik birinci planda tutuluyor.

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci, akademik çalışmaların yanında halka hizmet ettiklerini ifade ederek, "Yaklaşan kurban bayramı ile birlikte oldukça fazla ilgi görüyoruz. Yıl boyunca da üretim fazlasını satışa çıkarıyoruz. Özellikle adaklık kurbanlıklar ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 150-200 civarında hayvanı satışa çıkardık. Geçen yıla göre fiyatlarda ciddi bir artış yok. Canlı olarak kilosu 300-310 lira arasında değişen fiyatımız var. Hayvanlarımız mera imkanı bulmuyor ama her türlü sağlık ve kontrolünde yetişiyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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