Atakum'da AtaMarket Gıda Bankası ile Gıda İsrafı ve Yoksullukla Mücadele Devam Ediyor

Samsun'un Atakum ilçesinde, alan elin veren eli görmediği ve yararlanıcıların ihtiyaçlarını kendi seçerek alabildiği "AtaMarket Gıda Bankası" ile hem gıda israfıyla hem de yoksullukla mücadele devam ediyor.

Korona virüs pandemisinin ilk günlerinde Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin ihtiyaç sahibi kent sakinlerine sözünü verdiği AtaMarket, faaliyete girdiği 2020 yılından bugüne dek binlerce sofraya dayanışmayı ulaştırdı. Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Atakum'da kurulan ve pek çok yerel yönetime de örnek olan AtaMarket Gıda Bankası, hem gıda israfıyla hem de yoksullukla mücadeleyi sürdürüyor.

Gıda Bankası'ndan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, başvuru formunu doldurarak Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaştırıyor. Değerlendirme Komisyonu'nda, Atakum Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği'ne göre belgeleri incelenen yurttaşlara aylık alışveriş puanı tanımlanıyor ve bu puan AtaKartlarına yükleniyor. Yararlanıcı olmaya hak kazanan Atakumlular, AtaKartlarına her ay yüklenen puanlar ile AtaMarket Gıda Bankası'ndan alışveriş yapabiliyor. İhtiyaç sahipleri, kartları ile AtaMarket'in raflarında yer alan gıda, temizlik ve giyim ürünleri arasından dilediğini alabiliyor. Yararlanıcıların, hak sahipliğini devam ettirebilmeleri için başvuru sırasında sundukları evrakları her altı ayda bir yeniden Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaştırması gerekiyor. AtaKart sahiplerinin güncel durumları, yenilenen evraklar ile birlikte Değerlendirme Komisyonu'nda incelenerek Atakum Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliği'ne göre hak sahipliğine devam edip edemeyeceğine karar veriliyor.

Bağışçılara vergi avantajı sağlıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözünden yola çıkarak Atakum Belediyesi'nce kurulan Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket, veren el ile alan elin birbirini görmediği örnek bir dayanışma sistemi olma özelliğini taşıyor. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyen Samsunlu yardımseverler, Atakum Belediyesi'nin gıda bankacılığı paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği'ne gıda, temizlik ve giyim ürünlerinin yanı sıra nakit bağışta bulunabiliyor. Dernek tarafından kayıt altına alınan tüm bağışlar, AtaMarket Gıda Bankası'nın rafları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuluyor. Ticari faaliyet yürüten kişi ya da kurumlar, ticaretini yaptıkları ya da sosyal sorumluluk amacıyla satın aldıkları gıda, temizlik ve giyim ürünlerini, Özgür Bölüşüm Derneği'ne, "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır" ibareli fatura keserek belge karşılığında bağışlayabiliyor. Bağışa konu olan ürünlerin maliyet bedeli, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/10. maddesi uyarınca gelir ya da kurumlar vergisine tabi işletmeler tarafından gider gösterilebiliyor. Bu mevzuat kapsamında AtaMarket'e yapılan bağışlar, yardımseverlere vergi avantajı sağlıyor. AtaMarket Gıda Bankası'na nakdi bağış yapmak isteyenler bağış bedelini, Özgür Bölüşüm Derneği'ne ulaştırabiliyor. - SAMSUN