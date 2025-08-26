Ata Tohumu ile Üretim: Sarıgöl'de Karpuz ve Kavun Mahalle Mahalle Satılıyor

Artan üretim maliyetleri nedeniyle birçok bölgede kavun ve karpuz tarlada kalırken, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ata tohumu ile üretim yapan çiftçi Yaşar Keşkekoğlu, ürünlerini oğlu Adem Keşkekoğlu ile birlikte mahalle mahalle dolaşarak satıyor.

Sarıgöl'ün Bahadırlar Mahallesi'nde yaşayan Keşkekoğlu ailesi, yerli ata tohumundan yetiştirdikleri kavun ve karpuzları traktör kasasına yükleyerek ilçenin farklı mahallelerinde tüketiciyle buluşturuyor. Tüccarların düşük fiyat vermesi ve toplama maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle birçok yerde ürünler tarlada kalırken, baba-oğulun uyguladığı yöntem hem üreticinin hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Kavunun kilosunu 15 liradan, karpuzun kilosunu ise 8 liradan sattıklarını dile getiren çiftçi Yaşar Keşkekoğlu, "Ürünlerimizi tarladan taze taze toplayıp doğrudan vatandaşımızla buluşturuyoruz. Kavun ve karpuzumuzun tadını bilenler ne zaman mahalleye geleceğimizi soruyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Oğlumla birlikte hem üretip hem satıyoruz. Ürünlerimiz bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

Yerel ata tohumu ile yetiştirilen ürünlerin aromasının farklı olduğunu belirten vatandaşlar ise, mahalle mahalle satışı yapılan kavun ve karpuzun hem tazeliği hem de lezzetiyle dikkat çektiğini ifade etti. - MANİSA