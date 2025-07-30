ATA GYO, Kilis'te Yeni Yatırım Projesi 'Kilis ATA Corner' ile Büyüme Stratejisini Sürdürüyor

ATA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ATA GYO), Anadolu'daki yüksek potansiyelli konumlara odaklanan büyüme stratejisini Kilis'teki yeni yatırımıyla sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATA GYO'nun Kilis Merkez'de geliştireceği "Kilis ATA Corner" projesiyle, uzun vadeli kira sözleşmeleri ve esnek kullanım yapısıyla öngörülebilir nakit akışı sağlayacak bir varlığı daha portföyüne katmaya hazırlanıyor.

ATA GYO, Anadolu'nun gelişen bölgelerinde konumlanan ATA Corner projeleriyle büyüme stratejisini istikrarlı biçimde sürdürürken, farklı ölçeklerdeki ticari gayrimenkulleri portföyüne dahil ederek, konum bazlı çeşitliliği artırıyor ve yatırımcılarına uzun vadeli değer sunmayı hedefliyor.

ATA Corner projeleri, esnek mimari yapıları sayesinde çeşitli sektörlerden kiracı profiline uyum sağlarken, önemli markalarla yapılan uzun vadeli kira sözleşmeleriyle şirketin öngörülebilir gelir yapısını destekliyor.

Kilis Ata Corner projesi de bu stratejinin güçlü bir uzantısı olarak dikkati çekerken, daha önce Tekirdağ, Lüleburgaz ve Kayseri Talas gibi konumlarda hayata geçirilen projelerde olduğu gibi, Kilis'te de yüksek ticari potansiyele sahip, kısa sürede aktif hale getirilebilecek bir yapı planlanıyor. Bu yatırımın, ATA GYO'nun düzenli gelir yaratma ve değer odaklı büyüme hedeflerine doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATA GYO Genel Müdürü Onur Karahan, Anadolu'daki yüksek getirili ATA Corner projeleriyle büyüme ivmesini artırma hedeflerini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Karahan, Kilis Ata Corner projesinde geldikleri yeni aşamanın, stratejik hedeflerinin kararlılıkla hayata geçirildiğinin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, "Projemiz, stratejik konumu ve uzun vadeli kira sözleşmeleriyle hizmet vereceğimiz markalar, yatırımcılarımız ve şirketimiz için sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir değer yaratacaktır." ifadesini kullandı.