Asya merkezli teknoloji şirketleri yatırımcısını sevindirirken, "Muhteşem Yedili"nin adı var getirisi yok

MAHMUT ÇİL - Teknoloji şirketleri, yüksek değerleme endişeleriyle yılın 2 ayında karışık bir performans sergilerken, bu dönemde Asya merkezli teknoloji şirketlerinin yatırımcısını sevindirdiği "Muhteşem Yedili" hisselerinin ise iç açıcı bir performans sergilemediği görüldü.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik yüksek değerleme endişeleri küresel piyasalarda bu yıl risk iştahını etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Dünya genelinde teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, özellikle yapay zeka yarışındaki maliyetlerin şirket karlılıklarını baskılayabileceği beklentisi, bu yıl teknoloji hisselerindeki satış baskısının sürmesinde etkili oldu.

Yatırımcıların yapay zeka harcamalarını devasa bulması ve söz konusu harcamaların bazı şirketlerin finansal yapısına zarar verebileceğini değerlendirmesinin yanı sıra yarışa dahil olan yeni ürünlerin pazar payında ve iş modelinde ciddi değişimlere yol açabileceği beklentisi öne çıkıyor.

Analistler, bu denli büyük yatırımların birtakım soru işaretlerini de beraberinde getirdiğini ifade ederek, büyük miktarlı yatırımların geri dönüş süresinin uzun olabileceği ve nakit akışı ile karlılıkların da kısa vadede baskı altında kalabileceğine yönelik endişelere dikkati çekti.

Buna ek olarak analistler, yapay zeka hisselerinin son dönemde çok hızlı yükseldiği için küçük bir olumsuz haberin bile büyük kar realizasyonunu tetikleyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Açıklanan şirket bilançolarından alınan sinyaller, özellikle yapay zeka ve teknoloji yatırımlarına ilişkin artan maliyetlerin finansallara daha belirgin şekilde yansımaya başladığını ortaya koydu.

Şirketlerin sermaye harcamaları öne çıktı

Claude sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic'in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarındaki görevleri yerine getirebilecek yeni yapay zeka aracını duyurması sonrası bazı şirketlerin işlerinin olumsuz etkilenebileceğine yönelik endişeler de arttı.

Bu durum bazı yazılım ve teknoloji şirketlerinin karlılık görünümünü olumsuz etkileyebileceğine yönelik soru işaretleri oluşturdu.

Öte yandan "Muhteşem Yedili" şirketlerinden Meta, Amazon, Microsoft ve Alphabet, bu yıl yaklaşık 670 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmayı planlıyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka ve veri merkezi yatırımları nedeniyle bu yıl için planladıkları yatırımların, ABD tarihinde en büyük yatırım kalemleriyle kıyaslanabilecek ölçekte olduğu değerlendiriliyor.

Alphabet, artan yapay zeka harcamalarını finanse etmek için çok uzun vadeli (100 yıl) tahvil ihraç etti. Teknoloji alanında buna benzer bir borçlanmayı 1996 yılında IBM gerçekleştirmişti.

Yapay zeka yatırımlarının bu yıl ABD Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yaklaşık yüzde 2'sine ulaşması bekleniyor.

Bu gelişmelerle teknoloji şirketleri, yüksek değerleme endişeleriyle yılın 2 ayında karışık bir performans sergilerken, bu dönemde Asya merkezli teknoloji şirketlerinin yatırımcısını sevindirdiği "Muhteşem Yedili" hisselerinin ise iç açıcı bir performans sergilemediği görüldü.

Yapay zeka ve çip üretimine yönelik sürekli artan ilgi Asya şirketlerine yaradı

Yapay zeka ve çip üretimine yönelik sürekli artan ilgi sayesinde Asya'da teknoloji hisselerinde sert yükselişler öne çıktı.

Bu dönemde Çinli şirket Alibaba yatırımcısına yüzde 0,1 kazandırdı. Yılın 2 ayında Tayvanlı TSMC'nin hisseleri yüzde 28,7, Güney Koreli SK Hynix'in hisseleri yüzde 63, Japon şirketler Tokyo Elektron'un hisseleri yüzde 28,2, Advantest'in hisseleri yüzde 36,8 arttı. Çinli Tencent'in hisseleri ise yüzde 13,5 azaldı.

"Muhteşem Yedili"nin hisse performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına Apple yüzde 2,8, Nvidia yüzde 5, Microsoft yüzde 18,8, Amazon yüzde 9, Alphabet yüzde 0,8, Meta yüzde 1,8 ve Tesla yüzde 10,5 kaybettirdi."

Hollanda merkezli ASML'nin hisseleri yüzde 33,9 kazandırırken, Alman şirket SAP'ın hisseleri yüzde 18 kaybettirdi.

Nvidia ve Apple, beklentilerin üzerinde bilanço açıklasa da yüksek değerleme endişeleri bu şirketlerin hisselerinin düşmesine engel olamadı.

Bilançosunda geliri ve karının beklentileri aşmasına rağmen bulut büyümesinin yavaşladığını bildirmesi Microsoft'un hisselerindeki düşüşte etkili oldu.

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 28 Ocak'ta dünya genelinde yaklaşık 16 bin çalışanını daha işten çıkarma kararı aldı.

Ekim 2025'te 14 bin beyaz yakalı çalışanını işten çıkaran Amazon, 2026'da yeni kesintiler olabileceği sinyalini vermişti.

Almanya'da "yasa dışı fiyatlandırma uygulamaları" nedeniyle Amazon'a 59 milyon avro ceza verildi.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Meta'yı üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp'a erişimini kısıtlayan politikası nedeniyle birlik rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.

İç açıcı bir bilanço açıklamayan Tesla yatırımcısını da üzdü. Şirketin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 61 azalarak 840 milyon dolara düştü.

Bu arada AB ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 7 bin 187'ye indi.

Almanya merkezli kurumsal yazılım üreticisi SAP'ın dördüncü çeyrek sonuçları, bulut gelirlerinin beklentilerin altında kaldığını gösterdi. Şirketin bulut sipariş birikiminin 2026'da "biraz yavaşlayacağı" konusundaki uyarıları da hisselerindeki düşüşte etkili oldu.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinin ocak-şubat dönemindeki getirileri şöyle: